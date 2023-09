Freddy Serrano deja la televisión para trabajar con el Gobierno Federal de Estados Unidos

Desde finales de agosto, el ajetreo diario de Freddy Serrano es muy diferente: ya no hay cámaras, noticias de última hora o guiones. Ahora el comunicador vive un nuevo reto laboral en Estados Unidos.

El periodista fue reclutado por el gobierno federal de Estados Unidos como director de Comunicaciones del Departamento de Transporte del Condado de Fairfax, en Virginia.

Serrano cuenta que todo ocurrió de repente, cuando recibió una llamada de una reclutadora federal que lo invitó a participar de una terna para ocupar el cargo. Para ese momento, él trabajaba como productor ejecutivo en Univisión Filadelfia.

Freddy Serrano comenzó a trabajar en el Condado de Fairfax, en Virginia. (Cortesía)

“En un principio yo no estaba buscando cambios, porque estaba muy bien ubicado en mi trabajo con Univisión, pero ella insistió en que mi perfil era muy importante y coincidía mucho con lo que la agencia estaba buscando para nuevo director de comunicaciones. Buscaban una persona que tuviese mucha experiencia en medios de comunicación, pero que también hubiese trabajado en comunicación corporativa y que haya manejado programas de infraestructura y de transporte”, explica.

Él cumplía con todos los requisitos, pues si bien tiene amplia experiencia en medios de comunicación, a inicios del 2019 Serrano también había sido el encargado de comunicación de la empresa Mearsk para Latinoamérica.

Serrano afirma que tomar la decisión fue uno de los temas más difíciles, pues estaba muy satisfecho con su trabajo en la cadena de televisión, en la que ya tenía un año y medio de laborar.

“Al final participé en la terna y me eligieron, aunque yo no estaba en un proceso de búsqueda. La realidad es que me costó muchísimo tomar la decisión, pero la oferta que me hicieron fue irresistible, y me refiero primero a un tema de flexibilidad, pues trabajo tres días desde mi casa y dos en la oficina. Hay momentos en la vida en las que usted no puede decir que no, porque obviamente viene acompañado de una remuneración muy buena”, detalla.

Además, Serrano agregó que es una gran oportunidad, “porque estás trabajando con el gobierno federal, en un condado que es inclusive más grande que Costa Rica y viendo un área que es muy interesante, en la que yo ya había tenido un acercamiento similar”.

Freddy Serrano trabajó año y medio en Univisión. El comunicador no estaba buscando trabajo cuando llegó la nueva oportunidad laboral.

El comunicador comenta que, en este nuevo reto laboral, tiene a cargo a varios colegas. Además, sus labores incluyen mucho trabajo de campo, pues está relacionado a los sistemas de transporte estadounidense, los cuales califica de “muy complejos”, pero que le dan “mucha calidad de vida” a los habitantes.

“Es muy interesante porque me parece muy cercana a la gente. Aquí todo el mundo tiene carro, usa las autopistas, usa los trenes y todo el mundo necesita más garajes para guardar los carros. Entonces vemos todas estas posibilidades de transporte multimodal que tiene la gente, para que les sirva para ahorrar dinero y para que puedan trasladarse de una forma más ecológica”, explica.

Pasión periodística

Si bien ya no está en un medio de comunicación, Freddy asegura que su trabajo requiere estar en contacto con la prensa.

“Estas son las grandes ligas, como le diríamos en el gremio, y cuando se abren estas puertas y aparecen esas oportunidades hay que tomarlas. Yo me vine a vivir a Estados Unidos y así fue como tuve la primera oportunidad en Univisión... eso fue un jonrón. Pude ubicarme con ellos, crecer y ser promovido en cuestión de seis meses. La verdad estoy muy agradecido, aquí tengo buenos amigos, buenos colegas”, dice.

Freddy destaca que dejó las puertas de Univisión más que abiertas, pues en la cadena entendieron que era una oportunidad que no podía dejar pasar, era muy atractiva.

Además, afirma que hoy celebra este nuevo trabajo, pues no solo es una oportunidad muy buena con el gobierno federal, sino porque sabe todo lo que conlleva comenzar de cero en otro país.

Como periodista en medios como Univisión, Teletica, NTN24 y Multimedios, Freddy Serrano tiene 26 años de trayectoria como periodista.

“Yo sigo siendo un inmigrante aquí, o sea, en Costa Rica puede ser que haya tenido más reconocimiento por mi carrera, pero en el momento que usted pone un pie en Estados Unidos usted es un número y tiene que forjar su carrera de cero, aquí no vale el conocimiento que usted haya adquirido en su país. Aquí se empieza de cero y, en año y medio, yo logré pasar de Univisión a trabajar con el gobierno federal y no puedo estar más que agradecido e ilusionado. Todo esto lo tomo con mucha humildad”, asegura.

El nuevo trabajo, llega cuando Freddy está a punto de cumplir 26 años de trayectoria periodística. Durante su carrera se encuentran medios costarricenses como Teletica y Multimedios. Además, trabajó en NTN24, en Colombia, y años atrás también había formado parte de Univisión Texas.