Freddy Serrano narra experiencia con covid-19: ‘Tampoco hay que demonizarlo, no es el fin del mundo’

El periodista costarricense Freddy Serrano permanece en aislamiento en su casa en Washington D. C., Estados Unidos, luego de dar positivo a la prueba de covid-19 este miércoles 23 de febrero.

Serrano, quien ha trabajado para medios como Teletica, Canal 9, Multimedios, Univisión y NTN24 comentó que durante la noche de este martes 22 experimentó los primeros síntomas, por lo que decidió someterse a una prueba y salir de dudas.

“Me hice la prueba y salió positiva. En algún momento tenía que darme (...). Ahora me encuentro aislado, yo tengo una oficinita en mi casa y aquí estoy”, detalla el periodista.

Freddy Serrano se encuentra aislado en su casa en Washington D. C.

Hasta ahora el comunicador, quien cuenta con más de 24 años de trayectoria, ha experimentado tos seca, irritación en la garganta, dolor de cabeza y escalofríos. Todo de forma muy leve.

Aunque no sabe cómo se contagió, Serrano viajó de Costa Rica a territorio norteamericano el domingo 20 de febrero, por lo que sospecha que a la hora de su vuelo ya había contraído el virus. Más aún porque su mamá, Shirley Vargas, y quien vive en territorio costarricense, también presenta síntomas.

“Creo que me contagié en Costa Rica. Me hice la prueba allá para poder viajar y salió negativa, pero ya estando acá fue que empezaron los síntomas (...). Estoy hidratándome mucho y tomando unas pastillitas de resfriado y a esperar a recuperarme”, dice.

La vacuna

Por ahora Freddy Serrano afirma que sus síntomas han sido muy leves y lo atribuye a que ya cuenta con las tres dosis de la vacuna contra este virus.

“La covid-19 es real y ya vino para quedarse. Yo estoy vacunado y aun así sabía que el ómicron podía afectarme de igual manera, tal vez de una manera más leve pero no estamos exentos de que nos infectemos.

Después de 2 años y 2 meses, finalmente el #COVID19 me llegó. Por dicha tengo síntomas leves y estoy aislado. 😑 — Freddy Serrano V (@freddyserranoCR) February 23, 2022

“Yo me he cuidado muchísimo desde hace dos años y dos meses, tanto a nivel de hacer cuarentenas cuando estuve en Panamá y aquí en Estados Unidos; pero bueno, solo toma un momento para estar dentro de sus propias burbujas y que alguien traiga el virus sin saberlo y se lo pasa a otra persona. Entonces yo creo que ya en este momento sí es importante entender que las pruebas son inequívocas y no existe forma de que la gente siga pensando en que esto no le va a dar”, detalla.

Eso sí, asegura que “tampoco hay que demonizarlo (el virus), esto no es el fin del mundo y si uno está vacunado puede sobrepasarlo. Si uno no está vacunado está literalmente jugando una ruleta rusa y si usted lo que quiere es morirse, entonces no se vacune. Así de fácil”.

“Creo que es una responsabilidad muy individual”, añade.