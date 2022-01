El periodista Freddy Serrano renunció a Multimedios, canal 8, la mañana de este viernes 28 de enero. Él comentó con Viva su decisión.

“Hoy decidí retirarme de Canal 8 para continuar con mi carrera en Estados Unidos, donde resido desde hace 2 años. Quedo muy agradecido con los muchachos de Multimedios. Hay grandes profesionales en el canal 8″, informó a través de un mensaje de texto.

Serrano, quien inició su carrera en Telenoticias, asumió el rol de gerente de canal 8 en octubre del 2021.

Consultado Serrano sobre si era posible ahondar en su decisión, su respuesta fue la siguiente:

“No voy a ahondar en un tema que no vale la pena. Mi carrera de 25 años dentro y fuera de Costa Rica no se empaña por 4 meses. El canal queda con un diagnóstico de situación interna y yo quedo con mucha paz”.

El pasado martes 25 de enero, Freddy Serrano reapareció en pantalla costarricense, en esa ocasión como presentador del noticiario de Multimedios. Cuando se buscó conversar sobre esta participación, él mencionó que tal y como había comentado en una entrevista anterior, su trabajo frente a cámaras sería ocasional y “por necesidad de cubrir a un compañero”.

Su reaparición en cámaras fue muy comentada en redes sociales, ya que muchos usuarios se refirieron a lo cambiado que lucía físicamente. Él dejó de aparecer en la televisión costarricense en el 2014, cuando terminó su relación con canal 9, empresa de la que fue director.

Finalmente, este viernes 28 de enero decidió que su ciclo con Multimedios terminó.

Llegada a Multimedios

A inicios de octubre del 2021, José Eduardo García, director general de Grupo Multimedios, anunció el ingreso de Serrano como gerente de canal 8 y del también periodista Henry Rodríguez, quien se encarga de gerenciar las noticias.

Esa vez, Serrano, quien acumula 24 años de trayectoria, comentó: “Es un privilegio llegar a sumar esfuerzos a un medio de comunicación que ha hecho muy bien las cosas. Los productos de Canal 8 han logrado calar en el costarricense y debemos continuar con el entusiasmo de un equipo de trabajo comprometido y apasionado por la televisión. Son momentos de cambio y espero apoyar a mis compañeros en la consolidación de nuestra programación” agregó el comunicador, quien además es máster en Gerencia de Proyectos y tuvo a cargo la coordinación de la edición matutina de Telenoticias, canal 7, por 10 años.

Serrano, de 43 años, conversó más ampliamente con Viva días después. El habló de su propósito al llegar a Multimedios.

“Lo asumo después de 24 años de carrera, en un momento en el que me siento con la madurez suficiente después de haber visto varios canales surgir y crecer. Ahora tengo una maestría en gerencia de proyectos y eso me facilita, creo yo, poder adaptarme a la posición tan retadora que es manejar todo el canal, que no es solamente un canal de noticias, sino canal 8, que sería toda la parrilla de entretenimiento, deportes y noticias”, dijo esa vez desde Washington, Estados Unidos, donde reside desde hace dos años.

Además, Freddy Serrano fue enfático en decir que él no era una persona que buscara perpetuarse frente a la pantalla. Su idea de liderazgo estaba muy clara.

“Pienso que cuando se asume un rol de liderazgo en una organización, especialmente cuando hay personas de nuevas generaciones a cargo, hay que aprender a hacer espacios. Cederlo a nuevas generaciones, a colegas, periodistas, presentadores, animadores, también personal de apoyo que pone el pecho a las balas todos los días, esa es la mínima labor que uno puede hacer. Mal hacen quienes quieren perpetuarse frente a una cámara. Eso es egoísta. Es quitar la oportunidad a nuevos talentos que están surgiendo”, declaró. En los últimos años él ha trabajado en comunicación corporativa.

