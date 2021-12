¿Qué pasa en Multimedios? El director general habla de los constantes movimientos de personal

Las salidas de diferentes figuras de Multimedios en los últimos tres meses han sido una constante en canal 8 (y recientemente en Radio Bésame), incluso, hay quienes relacionan lo acontecido con la llegada de Freddy Serrano, el gerente de canal 8.

Viva contactó mediante correo electrónico a José Eduardo García, el director general del grupo, con el fin de consultarle acerca de estos cambios que han sido notorios en la pantalla y comentados en las redes sociales. En entrevista se refirió a la estrategia de los medios que dirige, habló abiertamente de los movimientos ocurridos recientemente y también conversó sobre la supuesta toma de decisiones que, se especula,ha tenido Freddy Serrano.

Hay que recordar que varios de los rostros que salieron de pantalla se refirieron a que su separación se dio por mutuo acuerdo tras el término de un contrato. Ese es el caso de Douglas Sánchez (él renunció y se desligó paulatinamente de la presentación de noticias), Nayad Nassar y Viviana Calderón (ella quiso darse un tiempo fuera de cámaras). También, Victoria Fuentes, de radio Bésame, salió de la empresa luego de no llegar a un acuerdo de contrato.

De los despidos trascendió el del locutor de Bésame, Douglas Hernández.

José Eduardo García, director general de grupo Multimedios en Costa Rica, se refirió a los cambios que ha experimentado la empresa recientemente.

Otro de los cambios que experimentó canal 8 tiene que ver con la salida del aire de Divas ¡como vos! En su momento, Freddy Serrano explicó las razones alrededor de la decisión.

“Las ‘Divas’ se han ganado un sitio en el corazón del televidente y sabemos que han hecho un excelente trabajo por llevar temas cotidianos a la pantalla de Canal 8. Nuestro compromiso por seguir innovando nos lleva a replantear nuestra propuesta para el público vespertino, por lo que desde ya redireccionamos nuestros recursos en un programa nuevo que esperamos presentar en 2022″, explicó Freddy Serrano, gerente de Canal 8 en un comunicado de prensa.

El acontecimiento más fresco tiene que ver con la salida de Luis Carlos Monge, presentador de Alerta 8 y del programa A cachete. Él comunicó en sus redes sociales su decisión de separarse del canal luego de que este “tomara un rumbo distinto al suyo”.

En los últimos meses, la empresa también ha sumado a figuras como Henry Rodríguez (asumió la gerencia de noticias y tiene participación en las noticias mañaneras), Glenda Umaña (quien tendrá ‘Por quién voto’, un espacio especial de cara a las elecciones) y a Michael Soto (como jefe de información y presentador. Junto a él ingresó Manuel Avendaño, sin embargo él renunció semanas después).

El siguiente es un extracto de la entrevista con José Eduardo García.

—Recientemente Grupo Multimedios ha tenido varios movimientos de figuras que ya no son parte del grupo. ¿Tiene que ver con alguna estrategia?

--Nuestra estrategia corporativa siempre ha puesto a las personas como el eje principal de la misma. Así las cosas, los movimientos que hay en nuestra empresa, como en cualquier otra, obedecen a una serie de situaciones. Las más comunes en nuestro caso son las renuncias de colaboradores que toman opciones laborales en otras compañías, lo cual tiene sentido ya que hemos formado, con el pasar del tiempo, a profesionales de alto nivel que luego se vuelven interesantes para el mercado laboral.

“Otras han estado relacionadas a situaciones que ni en esta, ni en ninguna empresa, podemos dejar pasar como por ejemplo abandono de trabajo, incumplimiento de horarios, irrespeto y maltrato a los compañeros, conductas indebidas e inaceptables, etcétera. Y por último están los despidos que se hacen, no necesariamente porque el colaborador haga un mal trabajo, sino porque la posición ya no aplica para determinado proyecto, que dichosamente son los casos que tenemos en menor número, pues somos una empresa que ofrece estabilidad. La mejor prueba de ello es que durante todo el tiempo de pandemia no hemos cesado a un solo colaborador, siempre los protegimos y seguiremos protegiendo.

—Se conoce que diferentes colaboradores de Multimedios trabajan bajo la figura de contrato (antes se mencionaron casos específicos). ¿De los movimientos recientes cuáles tienen que ver directamente con despidos?

--Las personas que están ligadas a cualquier empresa, no solo la nuestra, por contrato, saben desde el primer día que lo firman que el mismo tiene una vigencia. Al acercarse el momento de la fecha de vencimiento pueden pasar varias cosas, como por ejemplo, que el profesional decida no seguir con la empresa, renovar el contrato por mutuo acuerdo, renegociar el contrato (...) o bien no renovar del todo el acuerdo. En el caso específico de las personas que no han seguido adelante con los contratos en nuestra empresa se debe precisamente, a alguna de las situaciones mencionadas.

La llegada de Freddy Serrano a Multimedios coincidió con varios movimientos en el grupo.

—¿A qué se deben tantos movimientos? ¿Grupo Multimedios atraviesa momentos vulnerables?

–En una pregunta anterior aclaré muy bien las razones por las que se han dado los movimientos en la empresa y en la mayoría de los casos ha sido por decisión propia del colaborador o situaciones que, ninguna organización que se basa en el respeto, debe tolerar.

“Grupo Multimedios está muy lejos de pasar por momentos vulnerables ya que nuestro crecimiento ha sido constante y sostenido, lastimosamente muchos medios o páginas en redes sociales solo publican lo que les conviene para generar tráfico o tratar de hacerle un mal ambiente a nuestra empresa, y lo entendemos, pues lastimosamente cuando un proyecto toma fuerza, siempre aparecerán personas que quieren opacar el trabajo profesional, constante y perseverante de un equipo de trabajo como el de Grupo Multimedios, que con mucho esfuerzo y amor a la compañía, luchan por alcanzar los objetivos”.

“Nos gustaría más que publicaran el crecimiento sostenido en audiencia y facturación, o la cantidad de vi de trabajo que hemos generado en los últimos dos años, pero entendemos que esas cosas no son tan relevantes para ese tipo de medios”.

—También ha habido mucho ruido alrededor de la figura de Freddy Serrano. Su llegada coincide con la salida de varios rostros de Multimedios. ¿Freddy es quien ha sugerido prescindir de figuras para así seguir con el objetivo del canal y la radio?

–En primera instancia me permito aclarar que Freddy Serrano es el gerente de Canal 8 y no tiene nada que ver con nuestras emisoras de radio pues también tenemos un gerente de radio en Multimedios. Son dos gerencias independientes que me reportan a mí como director general. A la consulta puntual sobre Freddy Serrano, pues evidentemente el gerente de un canal de televisión en crecimiento como lo es Canal 8,siempre va a estar en la mira de la opinión pública.

“Eso nos ha pasado no solo con Freddy, sino con anteriores gerencias del canal o personas que han ocupado puestos de liderazgo como la gerencia de noticias. En nuestra organización trabajamos en equipo, las decisiones no las toma una sola persona pues eso solo pasa en organizaciones con visión de corto plazo, acá se toman decisiones colegiadas y en ellas incorporamos la opinión de varias personas las cuales nos apoyamos mutuamente con miras a seguir creciendo”.

Multimedios, principalmente canal 8, ha tenido varias salidas de figuras; sin embargo, se han unido otras. Ese es el caso de Glenda Umaña, quien presentará un programa en la televisora de cara a las elecciones presidenciales del 2022.

—En un posteo en redes sociales, Luis Carlos Monge, quien se separó del grupo, dice que “la empresa tomó un rumbo diferente al suyo”. ¿Sabe usted a qué se refiere?

–No sé a qué se refiere Luis Carlos, lo que sí sé es que nos tomó por sorpresa su renuncia y la forma en que lo hizo. Dicho esto, le deseamos a Luis Carlos lo mejor de lo mejor, pues estoy seguro que si renunció es porque ya tenía una oferta de trabajo o plan establecido. Es lo mismo que les deseamos a todos los colaboradores que en su momento dieron todo por esta empresa y deciden buscar otro rumbo, lo mejor para ellos y sus familias pues siempre les estaremos agradecidos por su entrega.

—¿Qué balance puede hacer del año que termina? ¿Cómo fue este año para Grupo Multimedios?

–El balance es muy positivo. Hemos logrado alcanzar todos los objetivos que teníamos establecidos en el plan estratégico 2021 y cerramos con números que nos llenan de mucho orgullo y satisfacción, sobre todo porque estamos totalmente claros que el éxito de nuestra compañía no se debe solo a una persona, figura o profesional; el éxito de Grupo Multimedios es de todo un equipo que se esfuerza y da alma, vida y corazón por llegar a las metas. (...).

—¿Qué viene este 2022 para el grupo?

Estamos seguros que lo mejor está por venir en el 2022 y en los próximos años para Grupo Multimedios. Verán una empresa de medios creciendo, haciendo cosas disruptivas y creativas y compitiendo con mucho respeto en un mercado en el que ha quedado demostrado que si las cosas se hacen con amor, pasión y estrategia se puede tener espacio para más actores, al final es la audiencia la que gana. Estamos sumamente agradecidos con Dios, con nuestros superiores que confían en nuestro trabajo, con nuestra estimable audiencia que crece cada día y con esta gran familia de Grupo Multimedios por su entrega y cariño, es por eso que siempre demostramos que somos familia, no sólo lo decimos.