Viviana Calderón tras salida de Multimedios: ‘Me separo pero no me voy a retirar (de la tele)’

Viviana Calderón ya no es parte de Multimedios, canal 8. La presentadora terminó, por ahora, su relación laboral con la televisora a la que se unió en marzo del 2019.

Su separación de Multimedios coincide con el anuncio de la salida del aire de Divas ¡como vos!, espacio en el que junto a Maureen Salguero, Glenda Peraza y Cristiana Nassar figuraron como sus primeras presentadoras. Además, su contrato con la compañía televisiva se terminó y ella buscaba un tiempo de pausa.

“Yo venía valorando la idea, considerando un cambio. Una salida para un refrescamiento personal, una recarga de mi vida laboral. Creo que fue el momento en el que se tenía que dar. Probablemente ayudó (la salida del aire) para que la decisión no fuera tan difícil. Sabés que cuando estás en algún lugar en el que te sentís bien y hay un buen ambiente (es más complicado)… pero a veces uno siente que hay ciclos que se deben cerrar, que se cumplen, creo que Divas fue uno de esos”, detalló Calderón.

Calderón, quien suma más de dos décadas de presencia en la televisión, ahondó en las motivaciones que la llevaron a decidir darse este tiempo fuera de las cámaras, asegurando con vehemencia que esta salida no significa que piense en el retiro.

“Me separo pero no es que me voy a retirar. La televisión a mí me apasiona. Es algo que me encanta. Lo disfruto muchísimo: me ha permitido conocer lugares increíbles, personas maravillosas, talentosísimas y también aprender mucho de mí y de lo que soy capaz. Ha sido hermoso durante todo este tiempo.

Viviana Calderón sale momentáneamente de la televisión. Confía en que pronto se presenten proyectos bonitos. Foto: (Jorge Castillo)

“Probablemente necesitaba desconectarme unos días, unos meses, buscar un aire diferente, ordenar muchísimas ideas y emociones que tengo en este momento. No dudo en que algo va a llegar bonito. Ahorita la gente me pregunta porque se preocupa, me dice que qué voy a hacer sin trabajo, pero la verdad es que sí tengo trabajo (es creadora de contenido en redes sociales). Lo que no voy a estar recibiendo es un salario mensual fijo, pero de que existe trabajo, existe”, comentó.

Viviana, de 41 años, comentó que por ahora finalizó su contrato con Multimedios, pero que no descarta la posibilidad de regresar a próximos proyectos.

“Finalizamos contrato. Yo trabajo bajo servicios profesionales en la empresa y terminamos contrato con la posibilidad de valorar los próximos proyectos que haya el 2022. Yo a ellos los quiero muchísimo. Les guardo cariño, respeto y admiración. Siempre voy a estar agradecida con la oportunidad. Siempre es bueno salir por la puerta grande. Me mantengo activa con mis cosas y disfrutando cada momento, cada trabajo que tenga”, dice.

Estos días fuera de pantalla, Viviana los ha aprovechado para disfrutar aún más de su hija Giuliana Lizano Calderón. Además, ha aprovechado para concentrarse en “cositas” que tenía pendientes y que quisiera desarrollar. En su mente hay algunos proyectos.

“Me voy a dar este mes sabático. En enero quiero viajar. Estoy tomándome el tiempo para ir trabajando en cositas. Hay varios proyectos, mucho ligado a lo que hago, pero no en cámaras”, dice.

. Las risas no faltaron mientras VIviana Calderón trabajó en 'Divas ¡como vos!'. Dice que algunas veces se preguntaba: "esto se puede hacer en televisión". "La verdad se gozó", cuenta.

Un gran equipo

Viviana Calderón resaltó su paso por Multimedios y a las buenas personas que conoció durante esta experiencia.

“A pesar de ser una empresa pequeña y que es muy nueva, está dando la pelea siempre y se nota que quieren hacer siempre lo mejor, innovar y marcar la diferencia.

“(Multimedios) me deja muchos amigos. Siempre estaré agradecida con Peyoyo (el productor Erick Múñoz) quien fue el cerebro de todo lo que fue Divas, después con Douglas (Sánchez, exgerente y exfigura del canal) que siempre estuvo ahí muy anuente. También con Charlie, Alexito, Jairito y Alex: tuve jefes muy respetuosos, bastante buenos y humanos. Gracias a Dios siempre he contado con jefes de buen corazón y esta no fue la excepción”, cuenta.

Además, de esta etapa laboral Calderón se lleva amigas. Coincidió con “grandes mujeres” a quienes conoció más y considera como seres increíbles.

“Volví a trabajar con Cristiana (Nasar), Maureen (Salguero) y Glenda (Peraza). Además, trabajar con Vicky Fuentes fue maravilloso. Hicimos una excelente amistad. Igualmente con Ale Forero, una mujer súperlibre, auténtica. Me encantó. Me encantó también trabajar con Vero (González), una mujer guapísima, además super inteligente. Aprendí de cada una de ellas y de las personas que estuvieron ahí presentes. Me llevó eso y un agradecimiento profundo”.

“Amo lo que hago. Tengo más de 20 años en este medio que tiene sus cositas muy lindas y otras un tanto incómodas, pero que hay que aprender a sobrellevarlas. Yo siempre estoy agradecida con las oportunidades que se me presentan. Lo laboral no es la excepción. Ahora esperar el 2022 con mucho ánimo, positivismo, con ganas de crear, de buscar aires diferentes, de salirme de lo cotidiano. Estoy lista y dispuesta para todo: para seguir luchando, disfrutando, para seguir explorando y llenándome de aventuras y de cosas lindas que la vida nos da y Diosito nos regala”. — Viviana Calderón

. Viviana Calderón dice que disfrutó mucho su paso por el programa 'DIvas'. Ella salió del espacio este diciembre. Foto: Viviana Calderón para LN

“Siempre será su casa”

El gerente de canal 8, Freddy Serrano, comentó que Calderón solicitó una pausa y que ambas partes “quedaron en excelentes términos”.

“En Canal 8 Viviana siempre tendrá su casa. Cuando coincidamos con el proyecto adecuado y ella esté disponible, sin pensarlo la tendremos en pantalla de nuevo”, aseguró.

Viviana Calderón se unió a Multimedios en marzo del 2019, dos meses después de haber renunciado a Teletica, televisora en la que trabajó por 13 años. Desde el 2016 fue una de las presentadoras de la revista matutina Buen Día.