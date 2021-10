Freddy Serrano sobre su llegada a Multimedios: ‘Mal hacen quienes se quieren perpetuar frente a una cámara’

Tiene 43 años y una imagen muy parecida a la de cuando empezó en el periodismo hace 24. La diferencia es que hoy le respalda una vasta experiencia y es por eso que recibió la propuesta de ser el gerente de Multimedios, canal 8. Aceptó y con esto retorna a los medios de comunicación. Siente como la adrenalina recorre todo su ser. Es inevitable.

Su trabajo en medios de Costa Rica, desde 1997, incluyendo la dirección del desaparecido canal 9, son parte de los atestados de este profesional que ha trabajado además en Estados Unidos y Colombia. Freddy Serrano está en un momento de su vida personal y profesional en el que asumir el nuevo trabajo en canal 8 llega como una oportunidad de retomar lo que tanto le gusta, pues antes estuvo trabajando en comunicación corporativa.

Freddy es discreto, o tal vez, por su “vida aburrida” no hay mucho para contar, dice riendo. En entrevista conversó sobre lo que viene e incluso mencionó temas personales, incluyendo la aspiración de formar familia, aunque dice que tiene que decidirlo entre este año y el próximo para no ser un padre muy mayor.

Desde Washington, Estados Unidos, donde reside (estará viajando para atender sus labores con Multimedios), Freddy se escucha tranquilo y habla con seguridad, por ahora estará detrás de cámaras, pero no descarta reaparecer si es necesario. Eso sí, está claro con que es un error quererse perpetuar frente a las cámaras y reconoce que hay momentos en los que son otras personas las que deben brillar.

A sus casi 44 años, Freddy Serrano se vuelve a vincular con un medio de comunicación en Costa Rica. Foto: Freddy Serrano para LN

--¿En qué momento de su carrera asume este reto de gerenciar un canal de televisión?

Lo asumo después de 24 años de carrera, en un momento en el que me siento con la madurez suficiente después de haber visto varios canales surgir y crecer. Ahora tengo una maestría en gerencia de proyectos y eso me facilita, creo yo, poder adaptarme a la posición tan retadora que es manejar todo el canal, que no es solamente un canal de noticias, sino canal 8, que sería toda la parrilla de entretenimiento, deportes y noticias.

--Canal 8 tiene un estilo muy marcado, es cercano a su audiencia. ¿Cuál es el sello que quiere marcar Freddy Serrano?

Creo que el canal tiene un sello y es una propuesta de valor con el televidente. Hay que continuarlo, fortalecerlo. La fórmula y éxito que ha tenido Multimedios en Costa Rica obedece a esa cercanía. Al ser ese canal buen vecino, así tiene que mantenerse.

--Noto que viene en esta línea de no buscar protagonismo, de hecho en declaraciones anteriores comentó que su trabajo será de guía, que no pensará en usted sino en los demás. ¿ya no busca el éxito o reconocimiento propio?

Es que pienso que cuando se asume un rol de liderazgo en una organización, especialmente cuando hay personas de nuevas generaciones a cargo, hay que aprender a hacer espacios. Cederlo a nuevas generaciones, a colegas, periodistas, presentadores, animadores, también personal de apoyo que pone el pecho a las balas todos los días, esa es la mínima labor que uno puede hacer. Mal hacen quienes quieren perpetuarse frente a una cámara. Eso es egoísta. Es quitar la oportunidad a nuevos talentos que están surgiendo.

--¿Siente que ya vivió ese momento de ser protagonista (ha trabajado en televisión gran parte de su carrera y la mayoría de veces su rostro ha sido visible)?

Creo que como periodista no lo busqué, pero viene con el trabajo y con el tipo de periodismo que uno hizo, que en mi caso fue televisivo y durante estos 24 años. No fue esa la intención, ni por lo que estudié, siempre mi trabajo ha estado ligado a estar detrás de cámaras, me he enfocado mucho en la producción y en la operación de departamentos de noticias.

“La exposición se dio en su momento y fue vertiginosa, porque en cuestión de 10 años estuve en canal 7, luego en Univisión, después estuve en RCN Colombia y luego en canal 9 como director de noticias. Fue un crecimiento acelerado. Esa etapa ya está quemada. No busco eso ahorita. Lo que quiero es que brillen los demás”.

Dicen Freddy Serrano y da la sensación de estar viendo a la figura joven, fresca y activa de hace algún tiempo, pero lo cierto es que ya van siendo 24 años de trabajo en este medio. ¿Qué tiene para ofrecer?

Creo que experiencia, no solo en Costa Rica sino en Estados Unidos y Colombia, que es lo que más he hecho en términos de noticias. Creo que el conocimiento de ir un poco más allá de las fronteras, el desarrollar una red de contactos más allá de Costa Rica en términos de periodismo, producción, nuevas tendencias, eso lo puedo poner sobre la mesa. También va de la mano con el tipo de perspectiva en el liderazgo de equipo, he tenido a cargo salas de redacción en varios países y creo que conozco el ADN que un líder debe tener en este negocio.

--¿Qué tanto ha cambiado Freddy el profesional?

Soy una persona mucho más pausada. Un apasionado de las noticias, de la producción televisiva. Pausado en mi personalidad, creo que tengo gran dosis de sensatez para abordar temas. No me asusto tan rápido con los cambios, puedo leer más rápido a la gente. Sé cuando alguien es colaborador y cuando alguien no está siendo honesto en lo que dice y hace. Logro discriminar rápidamente a quienes están a bordo o simplemente de paso.

--¿Y la persona, cómo es Freddy hoy?

Soy una persona que quiere disfrutar el día a día. Cercano a su familia, que la prioriza ante todo. Una persona que quiere pasar la batuta. Eso simplifica mi paso por el canal 8.

--¿Qué ha sido de su vida durante los últimos años?

Fui profesor universitario en dos universidades, en Costa Rica. Hice algo de radio en Columbia, con Sin filtros. El resto del tiempo he estado radicado en Estados Unidos y muy tranquilo, mi vida es muy aburrida, eso es lo que pasa (risas). Soy una persona muy tranquila, muy predecible, no tengo una vida muy emocionante. Estoy teletrabajando en mi casa. Tengo una oficina. Ahí estoy prácticamente conectado todos los días.

. Freddy Serrano junto a su mamá doña Shirley Vargas. La familia es la principal prioridad del comunicador. Foto: Instagram

--A través de su página web y blog freddyserrano.com presentó a personas inspiradoras, ¿de qué manera considera que usted puede inspirar a los demás?

Yo no sé si yo me podría autocalificar como una persona inspiradora, hago el intento de pasar conocimiento y de hablar con el ejemplo. Durante mi paso por este negocio y cuando empecé a tener cargos de liderazgo -desde que estuve en canal 7 y que estaba con del noticiero de la mañana con periodistas a cargo- desde ahí y hasta la fecha me ha tocado ese rol de liderar. El tiempo me enseñó a acumular experiencia y ahora a mostrarla con el ejemplo. Tengo esa facilidad con los muchachos, que saben que ya he hecho de todo (...).

“Esa parte me facilita la carta de presentación con los muchachos y se me acercan mucho a pedirme consejo. Eso no sé si será inspirador, pero es una experiencia interesante cuando hablamos de liderazgo. El líder usted lo quiere seguir, no es alguien a quien se sienta obligado a seguir. Los jefes son otra cosa, personas que están midiendo si usted está cumpliendo con su horario, con lo que le toca hacer todos los días y eso me parece muy agobiante”.

--Ahora hablemos más personalmente… ¿Cómo le ha ido en el ámbito amoroso? ¿Tiene alguna relación?

Sí, me ha ido bien y estoy muy feliz. Es una persona norteamericana y tenemos dos años de relación.

--¿Alrededor de qué o quiénes gira su vida? ¿Qué es prioridad para usted?

Mi madre, mis hermanas, mi sobrina de cuatro añitos y mi pareja.

Ahora regresa pero detrás cámaras, personalmente, ¿cómo se siente de volver al medio?

Me siento como pez en el agua o como un chancho en un barreal, diría mi mamá. Siento que vuelvo a lo mío, me vuelve a circular la sangre, la adrenalina, el entusiasmo, la energía.

“Me encanta que tengo muchachos conocidos y otros que no son tan muchachos con quienes me reencuentro. Estoy ansioso de volver para trabajar desde la oficina, pero sí, es un sentimiento de satisfacción porque hoy estoy retomando mis votos”.