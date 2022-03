Freddy Serrano tiene nuevo trabajo, regresará a Univisión

En su propio sitio web, el comunicador Freddy Serrano anunció que volverá a trabajar para la cadena Univisión, ahora como productor de noticias.

“No pasó un mes desde que regresé a Estados Unidos, donde resido desde 2020, cuando recibí la llamada más importante de mi carrera profesional”, escribió el periodista en su portal freddyserrano.com.

Previamente, en el 2008, Serrano había sido contratado por esta empresa estadounidense para laborar en la ciudad de Laredo, Texas. Según cuenta el comunicador tico, fue en esa experiencia en que conoció a la actual directora de Univisión en Washington, quien recientemente decidió ficharlo para trabajar en este estado.

“Producir noticias siempre ha sido mi pasión y hacerlo desde la capital de Estados Unidos y con el líder en noticias en español es un sueño hecho realidad. Como encargado de la franja nocturna de noticias, el rol del productor es clave para coordinar con la mesa de asignaciones, reporteros y demás personal, la puesta en escena del noticiero de las 6 p. m. y 11 p. m.”, escribió el comunicador, detallando su rol en la cadena.

Según se infiere del texto que compartió Serrano, el periodista entraría a trabajar en Univisión el próximo mes. “Así que a cargar baterías porque estimo que mi ingreso a la cadena será en abril”, finalizó.

Hace 14 años, Freddy Serrano había trabajado para la cadena Univisión. Foto: Cortesía.

Etapa en Multimedios

Fue a finales de enero cuando Serrano renunció a Multimedios, donde había asumido la gerencia del canal 8 desde octubre del 2021.

“Hoy decidí retirarme de Canal 8 para continuar con mi carrera en Estados Unidos, donde resido desde hace 2 años. Quedo muy agradecido con los muchachos de Multimedios. Hay grandes profesionales en el canal 8″, expresó en ese momento.

Tras su sorpresiva decisión, pues se mantuvo menos de cuatro meses en el puesto, Serrano no quiso brindar detalles de su salida.

“No voy a ahondar en un tema que no vale la pena. Mi carrera de 25 años dentro y fuera de Costa Rica no se empaña por 4 meses. El canal queda con un diagnóstico de situación interna y yo quedo con mucha paz”, expresó el periodista en aquel momento.

Sin embargo, casi un mes después de la renuncia, cambió su postura y el 4 de febrero concedió una entrevista a La Nación donde se refirió a su caso. En dicha conversación, Serrano habló de los difíciles momentos que pasó al ser blanco de burlas y de bullying por su apariencia física en redes sociales, esto después de que figuró presentando una edición meridiana del Telediario de Multimedios y se viera diferente a como la audiencia lo recordaba.

Además, en la entrevista, Serrano habló del peso que enfrentó al ser responsabilizado por diferentes cambios que sucedieron en la empresa tras su llegada, que incluyó movimientos y salidas de figuras que se le atribuyeron directamente. En esa línea, el periodista se convirtió en una especie de antagonista.

Serrano fue gerente en Multimedios. Foto: Facebook.

“Yo no dimensioné las circunstancias que rodean canal 8. Cuando asumí el reto lo hice con la mejor de las intenciones. Yo recibí una misión como gerente del canal y la ejecuté en conjunto con el director (José Eduardo García) y gerentes de noticias y operaciones. Todos, de manera simultánea, aprobamos la transformación del canal para hacerlo crecer, pero nunca imaginé que ejecutar ese plan iba a costarme a mí personalmente un ciberacoso, al menos de la magnitud que viví”, expresó Serrano en la conversación que sostuvo con este diario.

“La organización me asignó una misión compleja, casi que podría decir que una misión imposible...Internamente ya existía mucho estrés. No puedo imaginar el nivel de estrés que estaba sufriendo. Esa misma imagen que se convirtió en un meme, en algunas de estas páginas, muestra un poco la procesión que llevaba por dentro. Mi cara inflamada, mi semblante, mi nivel de estrés estaba al máximo. Estaba irritable en ese momento, porque la organización me pidió que ya no siguiera con los cambios (...)”, agregó en aquel momento.