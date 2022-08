Video muestra aparente abuso de autoridad de policías de Fuerza Pública

Un vídeo que circula en redes sociales muestra como tres oficiales de la Fuerza Pública aparentemente incurren en un abuso de autoridad, pues golpean y patean a un hombre que está en el suelo. El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) confirmó esta mañana, que recaban prueba para determinar lo sucedido.

“La Dirección General de Fuerza Pública ordenó recopilar información para definir a qué tipo de intervención obedeció, así como lugar, fecha y hora. A partir de ese informe se procederá a abrir una investigación para establecer responsabilidades”, mencionó la institución.

Según se observa en el vídeo, el sujeto en el piso grita “no me golpeen tanto la mano, me está quebrando el dedo”, mientras el policía le dice “suelte la mano, afloje le estoy diciendo”. Al parecer, los hechos ocurrieron durante la noche, en un parque, pero no trascendió su ubicación.

En las imágenes también se escucha como uno de los oficiales le pregunta a la persona que graba que si lo está haciendo para que ellos tengan problemas.

Se desconocen las razones por las cuáles los agentes detuvieron al hombre, que luce semidesnudo, apenas vestido con un pantalón obscuro y zapatos. El Ministerio de Seguridad Pública indicó que no brindaría más detalles del caso, mientras avanza la pesquisa.

Fiscalía pide juicio contra policía que disparó a surfista en Jacó

El pasado 20 de julio, la Fiscalía solicitó la apertura a juicio contra un policía de Fuerza Pública de apellidos Montero Rubí, quien le habría disparado a un surfista el 26 de marzo del 2020, en playa Hermosa de Jacó, Garabito, durante el confinamiento por covid-19.

En aquel momento, Walter Brenes, abogado de la víctima, manifestó que “es justificable que el Gobierno de la República haya tomado la decisión de cerrar las playas ante el problema del coronavirus covid-19. Sin embargo, no es justificable que en un estado de derecho como el nuestro, un oficial tome la decisión, de accionar su arma y dispare en dos ocasiones al aire, dos al piso e incluso dos contra una persona que está desarmada”.

Montero es sospechoso del delito de abuso de autoridad, por lo cual se expone a una pena de tres meses a dos años de prisión.

Ministerio de Seguridad Pública recibió 34 denuncias por abuso de autoridad en 17 meses

El MSP confirmó en junio pasado a este medio, que en los últimos 17 meses, entre enero de 2021 al 15 de mayo del 2022; recibieron 34 denuncias por posible abuso de autoridad policial. El abuso ocurre cuando un funcionario público actúa de manera prepotente o con un fin distinto a las potestades concedidas en su cargo, contra particulares o con sus subordinados.

La cifra acumulada podría ser mayor, pero las mismas autoridades reconocen que no todos los ciudadanos elevan el asunto a instancias administrativas.

En esos 17 meses, la institución abrió 451 expedientes a agentes policiales, distribuidos en 31 causas por acoso sexual y laboral, 50 denuncias por ausencias, en temas de corrupción se tramitaron 38 casos, por incumplimiento de deberes el dato fue de 74, negligencia de funciones 16 causas y 70 incidentes por violencia doméstica. A estos se suman otros 171 que no trascendió su categoría.

