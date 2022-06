Héctor Chaves es investigado por pago de viaje personal de funcionaria con fondos de Bomberos

El pago de $865 con fondos de Bomberos por el viaje privado en avioneta de una funcionaria, realizado en el 2020, motivó una investigación por presunto peculado contra el director general de la institución, Héctor Chaves León.

El Ministerio Público confirmó a este medio que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) lleva este asunto dentro del expediente 21-000011-1218-PE.

“Debido a que el caso se encuentra en una fase que es privada, no es posible brindar mayores detalles, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal”, indicó el Ministerio Público.

Chaves es la persona investigada por este caso, a pesar de que él no figuró en el expediente administrativo disciplinario que se tramitó contra cuatro funcionarios de Bomberos, de los cuales dos resultaron con amonestaciones por escrito enviadas por el mismo Chaves.

El Ministerio Público lleva un total de tres investigaciones contra Héctor Chaves. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Se trata de José Daniel Mora Montenegro, jefe de la Unidad de Servicios Generales, y Diana María Campos Guillén, coordinadora del programa de compras de la Unidad de Servicios Generales, quienes, según el Órgano Director encargado del proceso, estaban encargados de revisar que el viaje había sido personal y no laboral.

Los otros dos funcionarios incluidos en este proceso fueron Luis Fernando Salas, director operativo de Bomberos, y Angie Raquel Méndez Navarro, asistente de jefatura del batallón 12 de los Bomberos de Pérez Zeledón, quien el 9 de octubre del 2020 tomó el mencionado viaje desde el cantón del sur hasta el aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas, San José.

El Órgano Director determinó que Salas y Méndez no habían cometido falta alguna y recomendó el archivo de sus expedientes. Méndez argumentó que por un error de la empresa encargada del vuelo, Volar Helicopters S. A., la factura se envió al correo electrónico de Bomberos, y se dio cuenta de esto hasta el 14 de diciembre del 2020, por lo que en seguida (dos meses después del vuelo) reintregó el dinero a las cuentas de Bomberos.

Chaves acumula otras dos investigaciones en el Ministerio Público por tráfico de influencias y una suspensión por cinco días sin goce de salario, por autorizar el pago de ¢10 millones de la caja chica, para el diseño y conceptualización de las esculturas ubicadas en las afueras de las nuevas estaciones metropolitanas norte y sur, en San José.

Ante la consulta de La Nación enviada a Chaves por medio del departamento de prensa de Bomberos, la institución respondió: “Vemos de manera optimista que el Ministerio Público esté realizando las diligencias de aquellos temas que fueron denunciados de forma anónima, ya que esto permitirá aclarar cualquier hecho”.

“A los miembros de la prensa, quienes con mucho respeto nos han hecho llegar sus consultas, les solicitamos de la manera más respetuosa y agradecida, entender que al haber una investigación de por medio, no podremos referirnos a los temas en particular, lo anterior para no afectar el proceso que actualmente dirige el Ministerio Público”, indicó la institución.