Héctor Chaves incumplió reglas al encargar esculturas para Bomberos

El director general del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves León, recibió una suspensión de cinco días sin goce de salario, por autorizar el pago de ¢10 millones de la caja chica, para el diseño y conceptualización de las esculturas ubicadas en las afueras de las nuevas estaciones metropolitanas norte y sur, en San José.

La autorización se realizó bajo el argumento de que se trataba de una “situación de urgencia”, sin justificar tal condición.

De acuerdo con un informe de procedimiento administrativo disciplinario, incluido en el expediente BCBCR-02-2021, del cual La Nación tiene copia, Chaves obvió que el servicio que se estaba contratando carecía de un estudio de razonabilidad de precio “y que no fue escogido mediante una valoración de condiciones técnicas mínimas que permitieran establecer si era el idóneo”.

Por otro lado, adjudicó el proyecto en contratación directa, pese a que el artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, establece que, cuando se trata de obras aún no creadas, como es el caso de las dos enormes piezas que adornan las estaciones, “se podrá utilizar un certamen donde el procedimiento de selección será el juicio crítico de expertos reconocidos, en una comisión de no menos de tres integrantes y no más de cinco”.

Las obras fueron encargadas al escultor costarricense, Édgar Zúñiga, quien solicitó un pago inicial para el diseño de las estatuas de ¢10 millones, los cuales se cancelaron a través de la caja chica. No obstante, el costo total de las piezas alcanzó los ¢102.830.000, que fueron desembolsados por el Banco Nacional, mediante el fideicomiso que mantiene vigente con Bomberos desde 2019.

Chaves se acogió a sus cinco días sin goce de salario los días Martes y Miércoles Santo (12 y 13 de abril) y luego los primeros tres días se la siguiente semana 18, 19 y 20 de abril de 2022, de acuerdo con una carta enviada el 8 de abril a la encargada de Talento Humano de Bomberos, Wendy Maroto. Precisamente, en esos mismos días, según registros de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Héctor Chaves León salió del país. Su salida ocurrió el 13 de abril e ingresó el 20 del mismo mes.

Héctor Chaves, director de Bomberos, omitió reglamento de Contratación Administrativa al encargar esculturas para las estaciones metropolitanas norte y sur de Bomberos y autorizó el pago de ¢10 millones para el diseño, al escultor Édgar Zúñiga. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael PACHECO GRANADOS)

La Nación llamó a Héctor Chaves León este martes en cuatro ocasiones para consultarle sobre el tema; sin embargo, al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta. En una de esas comunicaciones, la llamada la respondió una mujer quien alegó que el funcionario estaba en una reunión y que no podía atender.

Funcionarios públicos implicados

En el documento también se investigó a otros tres funcionarios de Bomberos: José Daniel Mora Montenegro, Jefe de Servicios Generales; Walter Francisco Chacón Morales, profesional administrativo II en la unidad de Servicios Generales y a Juan Guillermo Alvarado Mesén, Director Administrativo, por las irregularidades en la compra de las esculturas.

Mora y Chacón fueron suspendidos 7 y 3 días sin goce de salario respectivamente, mientras que Alvarado no recibió ninguna sanción pues no se comprobaron faltas en su contra.

De acuerdo con el informe, el 26 de marzo de 2020, luego de que Chaves diera la autorización de para pagar los ¢10 millones de caja chica, Mora autorizó generar el desembolso del dinero al escultor, sin razones suficientemente válidas por ‘situación de urgencia’ a pesar de que la necesidad del servicio se conocía desde diciembre de 2019. Además, autorizó el desembolso de los ¢10 millones de caja chica, para el diseño de las esculturas, pese a que los recursos debían salir del Fideicomiso suscrito con el Banco Nacional.

Esta no es la primera sanción para Mora Montenegro, quien también fue amonestado en octubre del 2021 por aprobar el pago de $865 a una compañía que brindó un servicio de transporte aéreo “de índole personal y no laboral” a una funcionaria de Bomberos de Pérez Zeledón. La funcionaria luego devolvió el dinero.

Entretanto, a Chacón se le investigó por omitir un estudio de mercado que justificara que el costo del diseño era razonable y además, hizo la gestión para el pago de caja chica, sin que existiera una necesidad imperiosa justificada.

Las esculturas están ubicadas en las afueras de las nuevas estaciones metropolitanas, el Banco Nacional encargado del fideicomiso de Bomberos, aconsejó a la institución hacer un certamen para determinar la persona idónea para realizar las esculturas, Bomberos obvió la recomendación y solicitó el dinero al banco por un monto de ¢102.830.000. (Cortesía)

Pese a que en el informe consta que la entidad bancaria aconsejó a Bomberos realizar un concurso para escoger la oferta idónea, Alvarado Mesén director administrativo de Bomberos, obvió la norma y solicitó al banco efectuar la contratación directa por un monto de ¢102.830.000. En las conclusiones del procedimiento administrativo a este funcionario se le exonera de cualquier responsabilidad.

El banco ejecutó el desembolso correspondiente, pero le advirtió a Bomberos que no asumiría ningún tipo de responsabilidad sobre esta contratación y recalcó que en próximas contrataciones “se sigan los procedimientos indicados en el manual de compras”.

Este diario consultó a la oficina de prensa del Banco Nacional, el motivo del desembolso del dinero para la compra de esculturas a Bomberos, aún cuando no se siguió el procedimiento correspondiente indicado según la La Ley de Contratación Administrativa, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Esculturas

Dentro de los hechos que no lograron comprobarse por el procedimiento administrativo, fue que la unidad de comunicaciones del Cuerpo de Bomberos, solicitara una propuesta de diseño al escultor, Édgar Zúñiga.

En el expediente administrativo únicamente hay registros de correos que fueron remitidos a Marcela Soto diseñadora y Carolina Woodbridge, arquitecta, a quienes se les solicitó en un inicio enviar propuestas y honorarios para decorar la fachada de las nuevas estaciones, las cuales se enviaron pero no se tomaron en cuenta por el Cuerpo de Bomberos, y fueron rechazadas sin precisar los aspectos de desestimación.

“No consta que se haya solicitado a diferentes artistas nacionales propuestas de montaje escultórico o que se haya efectuado un estudio de mercado con igualdad de condiciones, no se registra un estudio de razonabilidad de precios que pueda validar el costo por el que se adquirió el diseño seleccionado”.

Las esculturas colocadas en las afueras de las nuevas estaciones metropolitanas, norte y sur, fueron contratadas al escultor costarricense, Édgar Zúñiga Jiménez, quien las realizó entre marzo y noviembre del 2020, en total son dos conjuntos. Están hechas en bronce sintético, la base es una resina de piedra y están compuestas por mármol y acero inoxidable.

El escultor costarricense, Édgar Zúñiga Jiménez, fue el encargado de hacer las esculturas que adornan el frente de las dos nuevas estaciones de bomberos. (Cortesía)

El artista nombró a su trabajo ‘Monumento Bombero al Rescate’. En declaraciones al diario La Teja, Zúñiga comentó el 3 de febrero de 2021, que desde el inicio tuvo como meta que la obra atrapara el espacio y a la gente.

“Hay un bombero rescatando a un niño, lo lleva en sus brazos y hay otro bajando de un tubo, (En la Metropolitana Sur baja una mujer del tubo y en la Norte es un hombre)”, mencionó el escultor quién usó como modelo a su nieto Ariel de 5 años, como el niño rescatado.