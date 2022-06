Fiscalía investiga a director de Bomberos por peculado y tráfico de influencias

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) mantiene tres causas contra el director del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves León, por dos presuntos delitos de tráfico de influencias y un supuesto peculado.

El Ministerio Público confirmó este miércoles a La Nación que las causas están en trámite desde el 2021, pero indicó que como todavía se encuentran en una etapa preparatoria que es privada no es posible brindar mayor información.

Por tanto, se limitó a detallar que los asuntos se conocen bajo los expedientes 21-000185-1218-PE, 21-000182-1218-PE y 21-000011-1218-PE.

Ante consulta de este diario, Chaves comentó que hasta el momento no ha recibido notificación del Ministerio Público y que desconoce las causas en su contra. “A cualquier persona le pueden abrir una investigación en este país, pero eso no significa que hayan pruebas o sea culpable”, aseveró.

“Yo desconozco cuál es esta investigación, pero sí hay muchas que he conocido en los últimos dos años. Muchos de estos casos han sido elevados a diferentes instancias, inclusive a la Auditoría Interna y ellos los han venido trabajando e investigando”.

La Fiscalía mantiene tres investigaciones contra Héctor Chaves, director de Bomberos. El funcionario afirma que no sido notificado. Foto: (Rafael PACHECO GRANADOS)

De acuerdo con el director de Bomberos, muchas de estas investigaciones surgen a partir de denuncias anónimas que interponen los funcionarios por diferentes hechos como reestructuraciones y traslados de personal que les generan incomodidades.

“Sé que son muy poquitos por lo que he podido analizar. Estoy casi seguro de que esto obedece a algún conflicto interno. Pero voy a solicitar a la Fiscalía acceso a esta denuncia, para inclusive adelantarme y poder enviarles todos los atestados y explicaciones sobre cualquier duda que tengan”, señaló.

Chaves. quien dirige el Cuerpo de Bomberos desde hace 19 años, afirmó sentirse tranquilo y aseguró que demostrará su inocencia.

“Si en algún momento me notifican daré todas las explicaciones. La verdad me siento muy tranquilo y el que nada debe, nada teme como dicen; pero lo que más me duele es que un ataque personal afecte a la institución porque uno está representando a una organización ”, expresó.

Al consultarle sobre las denuncias investigadas anteriormente, hizo referencia a una pesquisa que realizó la Fiscalía por presuntas irregularidades cometidas en la vacunación contra la covid-19 realizada al personal del Cuerpo de Bomberos.

“Una de las denuncias fue el tema de la vacunación a miembros del Consejo Directivo de Bomberos y al presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS). Ese tema se investigó pero se cerró porque no hubo ninguna falta”, agregó.

En junio de 2021, La Nación reveló que el entonces presidente ejecutivo del INS, Róger Arias Agüero, se había inoculado contra el virus SARS-CoV-2 durante una jornada exclusiva para los bomberos.

La inmunización ocurrió solo 12 días después de que inició la campaña de vacunación en el país y en momentos en que solo se estaba vacunando al personal de primera línea de atención de la pandemia. Entre ellos figuraban bomberos, adultos mayores y funcionarios de residencias de larga estancia.

