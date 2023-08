Serie de tiroteos sacude Limón y deja tres personas muertas en menos de 24 horas

Entre la noche del jueves y la tarde de este viernes en Limón se han registrado tres tiroteos con el mismo número de víctimas mortales. El incidente más reciente tuvo lugar a la 1:20 p. m. de este viernes en Villa del Mar II. En este suceso, se informa que un hombre perdió la vida debido a múltiples disparos.

Tiroteo mortal quedó grabado en cámaras de seguridad

La Cruz Roja respondió a la alerta y envió una ambulancia al lugar, que esta ubicado frente al supermercado Pity 2. Sin embargo, no se pudo hacer nada por el conductor de un Hyundai Creta GLS blanco del año 2018, registrado a nombre de una mujer de apellido Galeano.

Inicialmente, se mencionó que dos niños resultaron heridos, y al parecer, fueron trasladados en un vehículo particular al Hospital Tony Facio. No obstante, las autoridades aún no han confirmado este dato.

El fallecido sufrió heridas de bala en la cabeza, abdomen, espalda y brazos. Su identidad no trasciende aún. Los atacantes dispararon en repetidas ocasiones, como se evidencia en el parabrisas delantero y la carrocería del vehículo.

Los agentes judiciales se dirigieron al lugar y por el momento, no se excluye la posibilidad de que haya alguna conexión entre este homicidio y los ocurridos en las últimas horas en el cantón que es cabecera de la provincia caribeña.

Al menos 30 balazos presentaba este vehículo donde quedó fallecido el conductor la tarde de este viernes en Villa del Mar, Limón. Foto: Raúl Cascante.

Con este asesinato, la provincia de Limón llega a 142, la mayoría de ellos en el cantón central, así como en Matina y Pococí.

La embajada de Estados Unidos mantiene en sus redes sociales una alerta de nivel 2 para los ciudadanos estadounidenses que visiten nuestro país. Recomienda extremar cuidados debido a delitos violentos como robo a mano armada, homicidio y abusos sexuales. Pide extremar medidas principalmente en San José, Limón y Puntarenas.

