“Esta pandemia ha cambiado la forma en que vivimos. Ha cambiado la forma en que vemos las cosas, en que nos relacionamos, en que pensamos, en que producimos y lo que no debería cambiar son las enseñanzas que nos ha dado. Siempre he creído que todos los problemas traen alguna enseñanza y aquí han sido muchísimas pero no solo a nivel laboral, sino que para todos como seres humanos esta situación de vida nos hace valorar muchísimo más las cosas que antes no valorábamos y que estamos deseando que vuelvan (...)”, dice.