Yo no le podría garantizar eso a usted. Ni usted puede garantizar (cómo se contagia) porque, por ejemplo, a usted le hacen un examen PCR de covid-19, eso hablaba ayer con un médico que nos está ayudando; entonces se lo hacen (el examen) aquí y usted puede salir negativo ya, pero qué pasa en los próximos 10 minutos: usted no sabe dónde se lo pegó o se lo puede pegar (el virus). Hay muchísimos casos de personas que no saben dónde se pegaron. Yo no puedo garantizar que eso fue así tampoco. Fuimos tan honestos que dijimos que la participante llegó y el papá tenía (el virus), vos te pones a pensar, ¿fue ella? No se puede saber. Nosotros incluso los mandamos en camioneta después de algunos ensayos para que no se fueran por otros medios. Pero es gente que se mueve, que en la casa vive con otra gente...