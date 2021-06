“Actualmente sigue delicado pero estable y va mejorando poco a poco. Yo puedo comunicarme con él. A ratitos cuando no se siente tan cansado me escribe o me hace videollamada. Los doctores me llaman todos los días. Él está en UCI. Ahorita está conectado a una máquina. Su saturación de oxígeno es mejor”, contó Yendry en su momento.