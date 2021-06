“No he presentado ningún síntoma. Emocionalmente me he sentido un poco agobiada por tener que estar encerrada. Pero hay que cuidarnos nosotros y a los demás. Este domingo no voy a poder participar. Mi orden sanitaria es hasta el lunes. Para mí es un frenazo no poder cantar. Me siento un poco triste. Pero voy a ver el programa desde mi casa. Para ver cómo llegar a darlo todo cuando regrese”, cuenta.