“Cuando ingresé al Fondo me dijeron que no iba a participar en misiones donde tuviera que venir al país. Sin embargo, algo pasó con un compañero, y en mi primera misión me tocó ser ‘bateador de emergencia’. Se suponía que sería solo por una vez, pero terminé tres años en el equipo relacionado con Centroamérica”, detalló Cubero.