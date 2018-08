– En la revisión del Programa Macroeconómico 2018 2019, el Banco Central hace advertencias importantes de lo que puede venir en caso de que no se solucione el problema fiscal. Sin embargo, a la hora de los números para el próximo año, suponiendo que el proyecto fiscal no se apruebe, se prevé un crecimiento un poco mayor que este año, que el crédito crecería 5%, que la inflación seguiría bajo control y que la inversión extranjera seguiría. Pareciera no calzar la perspectiva que tienen con los números.