Revista Dominical

El tablero de asesores en la Asamblea Legislativa: 65% de fabricistas y 23% de socialcristianos ahora asesoran al oficialismo

Exasesora de confianza de Pilar Cisneros ahora ocupa alto cargo en fracción del PPSO, dos exconsejeros liberacionistas trabajan con la presidenta del Congreso, Yara Jiménez; además, ocho exdiputados laborarán para cuatro de las cinco bancadas.

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Por Roger Bolaños Vargas
25/02/2025, San José, Asamblea Legislativa, recorrido por la asamblea, para hacer fotografías ilustrativas del Lobby en la asamblea.
Aunque no votan y no reciben tantos reflectores, los asesores legislativos juegan un rol fundamental en el trabajo de los diputados, para bien o para mal. (Jose Cordero/José Cordero)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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