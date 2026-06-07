El tablero de asesores en la Asamblea Legislativa: 65% de fabricistas y 23% de socialcristianos ahora asesoran al oficialismo

Aunque no votan y no reciben tantos reflectores, los asesores legislativos juegan un rol fundamental en el trabajo de los diputados, para bien o para mal.

De los 495 asesores legislativos que acompañaron a los 57 diputados hasta el pasado 30 de abril, 166 de ellos no tuvieron que sacar sus artículos personales de Cuesta de Moras. Solamente los metieron en una caja para cambiar de despacho y, en algunos casos, cambiar también de bandera.

Una base de datos analizada por Revista Dominical con datos proporcionados por la Asamblea Legislativa permitió detectar quiénes serán los asesores de cada despacho, cuáles mantienen su nombramiento tras laborar para otro legislador en el pasado y, especialmente, se detectó cuáles asesores cambiaron de bandera, y de qué partido provenían.

Este movimiento es normal. No es bueno ni malo en sí mismo: es lo usual en un sistema de partidos. Tampoco es nuevo, se ha dado siempre y seguirá ocurriendo. Sin embargo, se trata de información que permite analizar la afinidad entre bancadas legislativas y facilita que usted, como ciudadano costarricense, sepa quién asesora a sus diputados.

Así, la información proporcionada por el Congreso demuestra que de los 37 asesores asalariados (no ad honorem) que tuvo el fabricista Partido Nueva República (PNR), 25 (el 68%) se mantienen en el Poder Legislativo, pese a que su agrupación fue desterrada. Uno de ellos, trabajará ahora con Ronald Campos, diputado liberacionista; todos los demás estarán en despachos del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Pese a que su partido desapareció del Congreso, los asesores fabricistas encontraron un espacio en la nueva Asamblea Legislativa. (Jose Cordero/José Cordero)

Esto quiere decir que el 65% de los asesores fabricistas ahora son oficialistas. A esto hay que añadir que al menos un asesor parlamentario del PNR, Juan Diego López, pasó a formar parte del Poder Ejecutivo, ya que ahora se desempeña como presidente ejecutivo de Sinart.

Resalta el caso de la asesora Joselyn Rodríguez, que trabajó de cerca con los excongresistas Fabricio Alvarado y José Pablo Sibaja, pero ahora será subdirectora de fracción del oficialismo.

Pero eso no solo pasó en Nueva República. También ocurrió en el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que con su drástica reducción de bancadas en el plenario pasó de tener derecho a 65 asesorías, a tan solo 6 puestos disponibles.

¿Para dónde se fueron todos esos trabajadores? De los 65 cargos que manejó la fracción socialcristiana, 20 se mantienen en el Congreso, poco menos de un tercio.

Cuatro se mantienen con el PUSC, en este caso, con su única diputada, Abril Gordienko. Una asesora pasó a las filas del Partido Liberación Nacional (PLN), con la diputada Andrea Valverde Palavicini. Los restantes 15 empleados se sumaron al oficialismo. Es decir, el 23% de los funcionarios del PUSC ahora están con el PPSO, un cuarto del total.

La diputada Abril Gordienko sumó a su oficina a cuatro asesores de la anterior Asamblea Legislativa, provenientes de los despachos de Vanessa Castro, Carlos Felipe García y Horacio Alvarado. (John Durán/John Durán)

En este caso resaltan los nombres de Daniel Álvarez Quesada, —hijo del periodista Carlos Álvarez y la excandidata presidencial Viviam Quesada— quien ascendió de puesto al pasar de subdirector de la asesoría de fracción en el PUSC, a director de la asesoría de fracción en el PPSO.

También sobresale el caso de José Heyner Conejo, quien fungía como encargado de prensa del PUSC pero ahora será subdirector de la asesoría de fracción el Pueblo Soberano. Por su parte, Jostin Arturo Durán pasó de ser jefe de despacho de María Marta Carballo (designada por Laura Fernández como directora de Cen-Cinai) a trabajar para el diputado Osvaldo Artavia, y Luis Carlos Olivares, exjefe de despacho de Melina Ajoy, ahora labora para Esmeralda Britton.

En los primeros días de mayo, la Asamblea hizo un ciclo de capacitaciones para los asesores entrantes. (Aarón Sequeira/La Nación)

El oficialismo también sumó a dos asesores provenientes del despacho del exdiputado Luis Diego Vargas, excandidato a la presidencia con Unidos Podemos, un asesor que trabajó junto a la abogada Gloria Navas, y dos provenientes del Liberal Progresista.

Asimismo, cinco funcionarios pasaron de las filas de Liberación Nacional al PPSO.

Tamara Valerio pasó de trabajar con Danny Vargas a hacerlo con José Miguel Villalobos; Karina Cascante también laboró con Danny Vargas y ahora estará con Kattia Mora; Fabrizio Meneses fue asesor de Carolina Delgado (actual presidenta del Inamu) pero ahora apoyará a Marta Eugenia Esquivel; Ethel Abarca pasó de trabajar con José Joaquín Hernández a laborar para la presidenta legislativa, Yara Jiménez, y Betzabé Barboza, que trabajó para Andrea Álvarez, también apoyará a Yara Jiménez.

La presidenta legislativa Yara Jiménez contrató a dos asesores provenientes del PLN. (Aarón Sequeira/La Nación)

Finalmente, y sin sorpresa, más del 50% de los asesores (26 de 51) del otrora oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD) pasaron a Pueblo Soberano.

Resalta el nombre de Natalia Martínez, asesora de confianza de la exdiputada Pilar Cisneros que ahora ocupará uno de los cargos más altos dentro de la fracción del PPSO, como directora adminstrativa.

También destaca el nombre de Christopher Quesada, quien en el pasado trabajó para el exdiputado y excandidato presidencial del PAC, Welmer Ramos, con quien impulsó la polémica Ley contra la Usura. Quesada laboró recientemente para el exdiputado Manuel Morales, y ahora estará en el despacho de la exministra Anna Katharina Müller.

Christopher Quesada fue asesor de Welmer Ramos y Manuel Morales, pero ahora trabajará con la exministra Anna Katharina Müller. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Asimismo, Yorleny Acuña Castro, que fue jefa de despacho de Paóla Nájera (actual presidenta de la JPS) y trabajó con la diputada del PAC, Catalina Montero, ahora está con la oficialista Grethel Ávila.

A esto se suma que Cindy Murillo Artavia, que fue asesora del excongresista del PPSD, Daniel Gerardo Vargas, ahora es legisladora del PPSO por la provincia de Guanacaste.

Comportamiento de otros partidos

Otros partidos políticos mantienen un comportamiento más continuista en la escogencia de sus asesores. Esto ocurre en el PLN, cuya fracción se mantuvo en un tamaño similar (pasó de 19 a 17 curules), o en el Frente Amplio (FA), que creció de tener seis, a siete sillas.

De los 35 asesores asalariados (no ad honorem) que tuvo el FA, 15 se mantuvieron para el periodo 2026-2030. Entre estos nombres sobresale el de Diana Madrigal Valerín, —hija de la abogada y exministra Gloria Valerín—, quien aspiró a una curul en las recientes elecciones. También continúa Carlos Wong, que también se postuló para el Congreso.

En el caso del Frente Amplio, tres de sus siete curules son ocupadas por mujeres que fueron asesoras legislativas: Joselyn Sáenz, que fue jefa de despacho de Antonio Ortega; Vianey Mora, que trabajó para Rocío Alfaro, y María Eugenia Román, una asesora de larga data que recientemente trabajó para la jefatura de fracción.

La frenteamplista Joselyn Sáenz pasó de ser asesora a ser diputada, mientras que Sofía Guillén, congresista hasta el 31 de abril, ahora será asesora de Sáenz. (Asamblea Legislativa/La Nación)

A ellas tres podrías sumarse el actual líder de la bancada del FA, José María Villalta, quien si bien no era asalariado, sí fungió como asesor ad honorem.

A la nueva fracción del Frente Amplio se sumaron cuatro profesionales que, en el último periodo, trabajaron para otras fracciones legislativas.

Ese es el caso de Mauricio Ondoy, que trabajó con la independiente Kattia Cambronero y ahora labora con Antonio Trejos Mazariegos. Lo mismo ocurre con Karen Cecilia Madriz, que colaboró con Gloria Navas y ahora trabaja con Edgardo Araya.

Pero no son los únicos. Aunque sea sorpresivo, dos asesores el otrora oficialista Progreso Social Democrático hora están en el FA.

Edgardo Araya sumó a su equipo a Valeria Fernández, que recientemente trabajó con el oficialista Manuel Morales. Por su parte, María Eugenia Román contrató a Josua Andrés Arguedas, que hasta abril fue asesor de la fracción del PPSD.

En el caso del Partido Liberación Nacional, de los 121 asesores que tuvo en la administración pasada mantuvo a 51.

Acá resaltan los nombres de David Roverssi, hijo del reconocido líder verdiblanco Carlos Roverssi; Miguel Ángel Guillén, secretario general del PLN; Agnes Gómez, exalcaldesa de Puntarenas; y Laura Cristina Arguedas, excandidata a la vicepresidencia con el candidato José María Figueres en 2022.

Cuando termina una administración y comienza la siguiente, la conformación de los despachos se convierte en un ajedrez. (Jose Cordero/José Cordero)

En el caso del PLN solo un asesor pasó a ocupar una curul: Salvador Padilla Villanueva, que recientemente trabajó con Paulina Ramírez.

Además, la bancada liberacionista solo sumó a cinco fichas procedentes de otras fracciones legislativas.

Damaris Chacón pasó de trabajar para la jefatura del PUSC a laborar para Andrea Valverde Palavicini; Gustavo Arroyo pasó del PNR al despacho de Ronald Campos; David Mauricio Martínez laboró con la independiente Johana Obando y ahora lo hará con Janice Sandí; Diego Armando Cardona estuvo también con Obando y ahora apoyará a Salvador Padilla.

El secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN) pasó de asesorar a Geison Valverde a trabajar con Éder Hernández. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Finalmente, llama la atención el caso del periodista y abogado Gerardo Ruiz, que trabajó con el PLP en el despacho de Gilberto Campos, fue candidato a diputado por la provincia de San José y, ahora, al no ser electo, apoyará a la liberacionista Iztarú Alfaro Guerrero.

La bancada de Liberación Nacional tendrá connotados asesores ad honorem, el primero de ellos, el excandidato presidencial Álvaro Ramos Chaves. También apoyará sin remuneración el ex viceministro de Seguridad, Martín Arias, el exdiputado Mario Álvarez González y la activista por los derechos de las personas con discapacidad, Nicole Peraza.

Los asesores son puestos de confianza, por eso, los diputados pueden elegir para esos cargos a cualquier persona, siempre y cuando cumpla los requisitos. (Jose Cordero/José Cordero)

Nombres propios

En la larga lista de asesores entrantes en este nuevo periodo legislativo hay otros nombres propios que resaltan por sus antecedentes.

En el caso del oficialista PPSO, con el dos veces diputado Gonzalo Ramírez trabajará Huanelge Gutiérrez, exagente de la UEI que participó en el Partido Esperanza Nacional liderado por Claudio Alpízar.

Por su parte, el diputado Antonio Barzuna Thompson sumó a sus filas a Ixchel Muñoz Angulo, hija de Mauricio Muñoz Salazar, dueño de la página elmundo.cr y de la encuestadora OPOL.

En la bancada de Antonio Barzuna trabajará la hija del dueño de la encuestadora OPOL y la página elmundo.cr. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La ex vicepresidenta de la Juventud Liberacionista, María Paula Montano, quien renunció al PLN apenas en setiembre pasado, asumió su nuevo cargo como asesora del diputado José Miguel Villalobos.

El oficialismo también tendrá a una exdiputada en sus lista de asesorías. Se trata de Mireya Zamora, que fue congresista por el Movimiento Libertario entre 2010 y 2014, y en los últimos años fue vinculada con grupos antivacunas. Ella trabajará con el sancarleño Wilson Jiménez.

En el caso del Partido Liberación Nacional, destaca el nombre del exdiputado Óscar Izquierdo, que fue despedido de su cargo en el AyA mientras ocupaba su curul. También estarán las exdiputadas Franggi Nicolás, asesorando a Eder Hernández (donde coincidirá con Miguel Guillén), y Kattia Rivera, apoyando al exalcalde de Santa Bárbara, Víctor Manuel Hidalgo.

Ocho exdiputados volverán a Cuesta de Moras pero, ahora, como asesores. (Jose Cordero/José Cordero)

El Frente Amplio también tendrá exdiputados en su nómina. El economista Johnatan Acuña trabajará con María Eugenia Román, Sofía Guillén apoyará a Joselyn Sáenz (la congresista más joven), y la exlegisladora del PAC, Paola Vega, asesorará a José María Villalta.

Finalmente, en las fracciones unipersonales también hay nombres conocidos en la arena político.

La exdiputada del PAC, Laura Guido, será la funcionaria de más alto rango en el despacho de Claudia Dobles, y a ellas las acompañará el presidente del PAC, Fabián Solano. Trabajará con ellos la exasesora y excandidata a diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Josselyn Sánchez.

Por último, la diputada socialcristiana Abril Gordienko tendrá como su asesora de más alto rango a Natalia Rudín, que aspiró a una diputación por el PUSC en las recientes elecciones.