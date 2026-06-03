Claudia Dobles y Abril Gordienko presentan recurso de amparo contra Yara Jiménez por rechazo de permutas

Las diputadas Claudia Dobles (CAC) y Abril Gordienko (PUSC) acudieron a la Sala Constitucional tras el rechazo a su solicitud de permutas entre comisiones legislativas.

Las diputadas Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), y Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, tras el rechazo de una permuta para intercambiar sus puestos en comisiones parlamentarias.

Se trata de un mecanismo del Reglamento legislativo que funciona como un “trueque”: un diputado deja su espacio en una comisión para cedérselo a otro, y viceversa.

Según las legisladoras, la Presidencia del Congreso frenó ese intercambio bajo el argumento de que pertenecen a fracciones distintas; sin embargo, sostienen que el reglamento no prohíbe los cambios entre diferentes bancadas.

Para las congresistas, la decisión de Yara Jiménez crea una restricción inexistente, excede sus facultades y debilita la representación democrática, afectando especialmente a las fracciones unipersonales que dependen de acuerdos con otros partidos para reorganizar su trabajo.

“Este caso trasciende lo individual y tiene un claro interés público. Las comisiones legislativas son espacios esenciales donde se discuten y dictaminan proyectos que impactan directamente a la ciudadanía. Impedir de forma arbitraria la participación de diputaciones electas debilita la representación democrática y el respeto al Estado de Derecho”, se lee en el comunicado.

El recurso interpuesto por las legisladoras busca que la Sala Constitucional anule la decisión de Yara Jiménez de prohibir el intercambio de comisiones entre partidos distintos. (Coalición Agenda Ciudadana (CAC) /Cortesía)

13 permutas rechazadas

Jiménez dictó en una extensa resolución de 33 páginas —cuya lectura tomó alrededor de una hora— el rechazo de un total de 13 permutas gestionadas por la oposición y cuyo fin era ajustar la composición de estos foros a las profesiones e intereses de los legisladores.

La presidenta legislativa argumentó que no avalará cambios entre partidos distintos ni permutas “trianguladas o encadenadas” (aquellas que dependen de un movimiento previo para ejecutarse).

El artículo 70 del Reglamento de la Asamblea plantea las permutas como un derecho individual de las diputaciones (sin potestad de veto de la Presidencia). Sin embargo, la jerarca defendió que tiene la potestad de rechazar estos cambios si los considera “jurídicamente improcedentes”.

Tres partidos de la oposición apelaron la decisión de la jerarca, pero el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) frenó el reclamo con 29 de sus 30 votos.

La única voz distinta en el oficialismo fue la de la diputada Ana Ruth Esquivel, quien votó a favor de la oposición, dejando el resultado final en 29 votos en contra de la apelación y 26 a favor.

Tras agotarse la vía legislativa, Dobles y Gordienko informaron que mantendrán sus comisiones actuales de forma temporal, pero “defenderán por todas las vías legales el respeto a la Constitución, al Reglamento Legislativo y a los derechos de todas las diputaciones”.