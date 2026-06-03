Política

Claudia Dobles y Abril Gordienko presentan recurso de amparo contra Yara Jiménez por rechazo de permutas

Las diputadas Claudia Dobles y Abril Gordienko acudieron a la Sala Constitucional luego de que Yara Jiménez rechazara 13 cambios de comisiones a la oposición

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Por Yucsiany Salazar
Las diputadas Claudia Dobles (CAC) y Abril Gordienko (PUSC) acudieron a la Sala Constitucional tras el rechazo a su solicitud de permutas entre comisiones legislativas.
Las diputadas Claudia Dobles (CAC) y Abril Gordienko (PUSC) acudieron a la Sala Constitucional tras el rechazo a su solicitud de permutas entre comisiones legislativas. (Coalición Agenda Ciudadana (CAC) /Cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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