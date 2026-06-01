Política

Permutas legislativas: el mecanismo que la oposición usa para mover a diputados de las comisiones definidas por Yara Jiménez

Las bancadas de oposición recurrieron al mecanismo legislativo tras cuestionar la integración de comisiones realizada por la presidenta del Congreso

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Por Cristian Mora
La integración de las comisiones legislativas abrió el primer conflicto político entre el oficialismo y las bancadas de oposición en el nuevo período legislativo. (Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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