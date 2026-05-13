PLN y Frente Amplio reclaman irrespeto de presidenta legislativa en asignación de diputados a comisiones

Los cinco jefes de fracción conversaron sobre la asignación de comisión preliminar que hizo la presidenta, Yara Jiménez.

Las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA) reclamaron este martes lo que consideran un irrespeto de la presidenta legislativa, Yara Jiménez, en la asignación de los diferentes diputados a las comisiones del Congreso, una vez que conocieron el borrador de la integración de las comisiones permanentes ordinarias que, en principio, iban a ser anunciadas en el plenario.

Se trata de seis comisiones: Hacendarios, Económicos, Agropecuarios, Sociales, Jurídicos y de Gobierno y Administración.

Cuando las fracciones del autodenominado bloque democrático conocieron la asignación definida por Jiménez, en el Frente Amplio, por ejemplo, notaron que seis de los siete congresistas fueron asignados a comisiones permanentes ordinarias diferentes a las que habían solicitado.

La frenteamplista María Eugenia Román, por ejemplo, había solicitado ser nombrada en la Comisión de Asuntos Hacendarios, pero fue enviada a Jurídicos. A ese foro de Jurídicos quería ir José María Villalta, pero él fue asignado a la Comisión de Asuntos Agropecuarios.

Lo mismo se dio en Liberación, donde la médica Janice Sandí, quien solicitó ir a la Comisión de Sociales, fue asignada al foro sobre Económicos. Esa decisión fue calificada por los voceros de ambas fracciones de oposición, Álvaro Ramírez, del PLN, y José María Villalta, del FA, como un irrespeto.

Consultado al respecto, incluso el jefe del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, dijo que algunos de los diputados del partido oficialista fueron colocados en comisiones a las que no pidieron ir.

“Nosotros vamos a insistir en el respeto a la proporcionalidad, que es un principio que la Sala Constitucional ha tutelado. Liberación representa un tercio de esta Asamblea Legislativa, por lo que tiene que representar un tercio de cada comisión parlamentaria”, indicó Ramírez.

El liberacionista agregó que también se debe respetar las personas que cada fracción solicitó asignar en las diferentes comisiones, porque “la idoneidad es un criterio muy importante para nosotros”.

Ramírez enfatizó que es lógico que las personas que, dentro de la bancada, más saben de asuntos hacendarios, vayan a la Comisión de Hacendarios.

El jefe del PLN dijo que conversarían con la presidenta legislativa, pidiéndole revisar esa asignación. Agregó que, luego de manifestar su descontento, hubo apertura a la revisión, y dijo que les comentaron desde la presidencia del Congreso la supuesta aplicación de la paridad de género, pero enfatizó que se requiere la aplicación del principio de idoneidad, con base en el perfil profesional y la experiencia de los diputados.

Un conflicto innecesario

José María Villalta, del FA, también hizo referencia a los criterios de idoneidad y dijo que hacer una asignación diferente a la solicitada por las fracciones es un “irrespeto a la autonomía de los partidos para definir cuál diputado va a una comisión, porque conoce el tema o está especializado”.

El diputado aseguró que, con ese irrespeto, se rompe una costumbre parlamentaria de cumplir la solicitud de los diputados, según sus áreas de experiencia y de preferencia.

“La Presidencia alega que es por motivos de equidad de género, pero nosotros creemos que es una forma intervenir en las decisiones de las fracciones y genera un conflicto innecesario, porque nos obliga a buscar permutas para sustituir un diputado por otro en las comisiones”, dijo Villalta.

Por su parte, Nogui Acosta aseguró que es potestad de la presidencia legislativa hacer un análisis con base en las propuestas de las fracciones legislativas. “Sé que hay una primera propuesta con la cual ellos no están cómodos”, dijo.

El jefe oficialista agregó que también ellos tienen conversaciones pendientes sobre las propuestas enviadas. “También hubo modificaciones a nuestra solicitud”, dijo.