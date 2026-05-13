Política

PLN y Frente Amplio reclaman irrespeto de presidenta legislativa en asignación de diputados a comisiones

Borrador de integración de comisiones ordinarias fue compartida por Yara Jiménez a fracciones, pero diputados notaron que fueron asignados a órganos diferentes a los solicitados

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Por Aarón Sequeira
Plenario, diputados, Congreso, Asamblea Legislativa
Los cinco jefes de fracción conversaron sobre la asignación de comisión preliminar que hizo la presidenta, Yara Jiménez. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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