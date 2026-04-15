Política

Frente Amplio define sus representantes en comisiones; José María Villalta y José Miguel Villalobos coincidirán en Jurídicos

Bancada frenteamplista definió presencia en seis comisiones ordinarias y 14 especiales durante el primer año legislativo

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Por Cristian Mora
Entre los siete integrantes de la bancada del Frente Amplio, hay dos exdiputados y cuatro asesores legislativos, lo que representa una importante ventaja sobre las demás fracciones.
La fracción del Frente Amplio definió su participación en comisiones para el primer año legislativo que inicia el 1.° de mayo.. (La Nación/Diseño Canva /Diseño Canva)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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