Frente Amplio define sus representantes en comisiones; José María Villalta y José Miguel Villalobos coincidirán en Jurídicos

La fracción del Frente Amplio definió su participación en comisiones para el primer año legislativo que inicia el 1.° de mayo..

La fracción del Frente Amplio para el periodo 2026-2030 definió la distribución de sus diputados en las comisiones legislativas para el primer año, que iniciará el próximo 1.° de mayo.

Uno de los puntos que marcará el arranque del nuevo Congreso será la integración de la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde coincidirán el jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, y el diputado electo del chavista Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos.

Este órgano es clave dentro de la Asamblea Legislativa, ya que analiza proyectos relacionados con reformas legales, constitucionales y temas de alto impacto jurídico, por lo que su integración suele reflejar debates políticos de fondo.

La bancada frenteamplista tendrá representación en seis comisiones permanentes ordinarias y en 14 comisiones permanentes especiales.

La fracción recordó que, de acuerdo con el artículo 67 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, la integración de las comisiones corresponde al Directorio Legislativo, a partir de las propuestas de los jefes de fracción, y debe reflejar proporcionalmente la representación de cada bancada.

El Frente Amplio señaló que espera que la conformación de las comisiones refleje una mayor paridad, en un Congreso donde, por primera vez, habrá más diputadas que diputados.

Villalta aseguró a la ciudadanía que la fracción continuará trabajando como un solo equipo “estudioso y responsable en cada proyecto que se discuta en el Plenario y en las comisiones”.

“Respondiendo a las necesidades y preocupaciones de las y los habitantes de este país”, indicó el jefe de fracción, José María Villalta.

En las comisiones ordinarias, la distribución quedó de la siguiente manera:

Asuntos Jurídicos: José María Villalta.

Asuntos Hacendarios: María Eugenia Román.

Asuntos Agropecuarios: Edgardo Araya.

Asuntos Sociales: Joselyn Sáenz y Vianey Mora.

Asuntos Económicos: Sigrid Segura.

Asuntos de Gobierno y Administración: Antonio Trejos.

En cuanto a las comisiones permanentes especiales, la integración será la siguiente:

José María Villalta participará en Seguridad y Narcotráfico y Derechos Humanos; María Eugenia Román en Consultas de Constitucionalidad y Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor; y Edgardo Araya en Ambiente y Redacción.

Por su parte, Vianey Mora en la Comisión de la Mujer y Turismo; Antonio Trejos en Asuntos Municipales y Nombramientos; Sigrid Segura en Ingreso y Gasto Público, así como en Ciencia, Tecnología y Educación; y Joselyn Sáenz en Relaciones Internacionales y en Juventud, Niñez y Adolescencia.