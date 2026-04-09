Política

Pueblo Soberano define a sus diputados en comisiones legislativas a semanas de iniciar nuevo Congreso; vea la lista

Fracción oficialista ya repartió sus fichas en los principales espacios de poder de la Asamblea, incluyendo órganos clave como Hacendarios y Control de Gasto

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Por Cristian Mora y Lucía Astorga
Laura Fernández y Rodrigo Chaves se reunieron con la fracción de Pueblo Soberano.
La fracción del PPSO ya distribuyó a sus diputados en comisiones clave del Congreso, donde se discutirá la agenda legislativa del próximo cuatrienio. (Casa Presidencia/Casa Presidencial)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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