Pueblo Soberano define a sus diputados en comisiones legislativas a semanas de iniciar nuevo Congreso; vea la lista

La fracción del PPSO ya distribuyó a sus diputados en comisiones clave del Congreso, donde se discutirá la agenda legislativa del próximo cuatrienio.

La fracción legislativa del chavista Partido Pueblo Soberano (PPSO) definió la distribución de sus diputados en las comisiones legislativas, tanto ordinarias como especiales permanentes, de cara al inicio del periodo 2026-2030.

La decisión se tomó de forma unánime, según confirmó la bancada oficialista en un comunicado divulgado este 9 de abril. Estos son espacios clave para el control político y el dictamen de proyectos de ley.

La definición de estas integraciones se da en paralelo a la elección de la papeleta oficialista para el Directorio Legislativo, del que tendrá control absoluto a partir del 1.° de mayo, encabezada por la diputada electa Yara Jiménez como candidata a la presidencia del Congreso.

Aunque las fracciones políticas proponen a sus representantes, es el Directorio el que formaliza la integración de las comisiones y distribuye los espacios según la proporción de cada bancada, lo que refuerza el margen de maniobra del oficialismo en la organización del trabajo legislativo.

Entre las comisiones ordinarias permanentes, el PPSO ubicó a figuras relevantes en órganos estratégicos. Por ejemplo, en la Comisión de Asuntos Hacendarios participarán:

Nogui Acosta

Daniel Siezer

María Isabel Camareno

Cindy Murillo

Gerald Bogantes

Gretel Ávila

Comisión de Asuntos Jurídicos:

José Miguel Villalobos

Marta Esquivel

Wilson Jiménez

Cindy Blanco

Kattia Calvo

Comisión de Asuntos Agropecuarios:

Osvaldo Artavia

Royner Mora

Ariel Mora

Ana Ruth Esquivel

Comisión de Asuntos Sociales:

Esmeralda Brittón

Anna Katharina Müller

Kattia Ulate

Kristtel Ward

Robert Barrantes

Comisión de Asuntos Económicos:

Stephan Brunner

Antonio Barzuna

Nayuribe Guadamuz

Fernando Obaldía

Reynaldo Arias

Comisión de Gobierno y Administración:

Juan Manuel Quesada

Zaira Murillo

Kattia Mora

Mayuli Ortega

Gonzalo Ramírez

Respecto a las Comisiones Especiales Permanentes estarán conformadas de la siguiente manera:

Comisión de la Mujer:

Mayuli Ortega

Kattia Calvo

Kattia Mora

Ana Ruth Esquivel

Comisión de Educación:

Zaira Murillo

Anna Katharina Müller

Esmeralda Brittón

Gretel Ávila

Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor:

Esmeralda Brittón

Cindy Blanco

Kattia Ulate

Robert Barrantes

Comisión de Relaciones Internacionales:

José Miguel Villalobos

Cindy Murillo

Mayuli Ortega

Juan Manuel Quesada

Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia:

Royner Mora

Kristel Ward

Kattia Ulate

Robert Barrantes

Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público:

Antonio Barzuna

María Isabel Camareno

Gonzalo Ramírez

Stephan Brunner

Nogui Acosta

Comisión de Nombramientos:

Marta Esquivel

Gerald Bogantes

Antonio Barzuna

Yara Jiménez

Comisión de Redacción:

Nogui Acosta

Grettel Ávila

Kattia Mora

Fernando Obaldía

Comisión de Consultas de Constitucionalidad:

Cindy Murillo

Fernando Obaldía

José Miguel Villalobos

Daniel Siezer

Comisión de Honores:

Reynaldo Arias

Anna Katharina Müller

Ana Ruth Esquivel

María Isabel Camareno

Comisión de Asuntos Municipales:

Nayuribe Guadamuz

Ariel Mora

Reynaldo Arias

Wilson Jiménez

Comisión de Ambiente:

Zaira Murillo

Stephan Brunner

Ariel Mora

Juan Manuel Quesada

Comisión de Seguridad y Narcotráfico:

Gonzalo Ramírez

Marta Esquivel

Daniel Siezer

Kattia Calvo

Comisión de Turismo:

Royner Mora

Nayuribe Guadamuz

Cindy Murillo

Osvaldo Artavia

Comisión de Derechos Humanos: