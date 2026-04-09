Pueblo Soberano define a sus diputados en comisiones legislativas a semanas de iniciar nuevo Congreso; vea la lista

La fracción legislativa del chavista Partido Pueblo Soberano (PPSO) definió la distribución de sus diputados en las comisiones legislativas, tanto ordinarias como especiales permanentes, de cara al inicio del periodo 2026-2030.
La decisión se tomó de forma unánime, según confirmó la bancada oficialista en un comunicado divulgado este 9 de abril. Estos son espacios clave para el control político y el dictamen de proyectos de ley.
La definición de estas integraciones se da en paralelo a la elección de la papeleta oficialista para el Directorio Legislativo, del que tendrá control absoluto a partir del 1.° de mayo, encabezada por la diputada electa Yara Jiménez como candidata a la presidencia del Congreso.
Aunque las fracciones políticas proponen a sus representantes, es el Directorio el que formaliza la integración de las comisiones y distribuye los espacios según la proporción de cada bancada, lo que refuerza el margen de maniobra del oficialismo en la organización del trabajo legislativo.
Entre las comisiones ordinarias permanentes, el PPSO ubicó a figuras relevantes en órganos estratégicos. Por ejemplo, en la Comisión de Asuntos Hacendarios participarán:
- Nogui Acosta
- Daniel Siezer
- María Isabel Camareno
- Cindy Murillo
- Gerald Bogantes
- Gretel Ávila
Comisión de Asuntos Jurídicos:
- José Miguel Villalobos
- Marta Esquivel
- Wilson Jiménez
- Cindy Blanco
- Kattia Calvo
Comisión de Asuntos Agropecuarios:
- Osvaldo Artavia
- Royner Mora
- Ariel Mora
- Ana Ruth Esquivel
Comisión de Asuntos Sociales:
- Esmeralda Brittón
- Anna Katharina Müller
- Kattia Ulate
- Kristtel Ward
- Robert Barrantes
Comisión de Asuntos Económicos:
- Stephan Brunner
- Antonio Barzuna
- Nayuribe Guadamuz
- Fernando Obaldía
- Reynaldo Arias
Comisión de Gobierno y Administración:
- Juan Manuel Quesada
- Zaira Murillo
- Kattia Mora
- Mayuli Ortega
- Gonzalo Ramírez
Respecto a las Comisiones Especiales Permanentes estarán conformadas de la siguiente manera:
Comisión de la Mujer:
- Mayuli Ortega
- Kattia Calvo
- Kattia Mora
- Ana Ruth Esquivel
Comisión de Educación:
- Zaira Murillo
- Anna Katharina Müller
- Esmeralda Brittón
- Gretel Ávila
Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor:
- Esmeralda Brittón
- Cindy Blanco
- Kattia Ulate
- Robert Barrantes
Comisión de Relaciones Internacionales:
- José Miguel Villalobos
- Cindy Murillo
- Mayuli Ortega
- Juan Manuel Quesada
Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia:
- Royner Mora
- Kristel Ward
- Kattia Ulate
- Robert Barrantes
Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público:
- Antonio Barzuna
- María Isabel Camareno
- Gonzalo Ramírez
- Stephan Brunner
- Nogui Acosta
Comisión de Nombramientos:
- Marta Esquivel
- Gerald Bogantes
- Antonio Barzuna
- Yara Jiménez
Comisión de Redacción:
- Nogui Acosta
- Grettel Ávila
- Kattia Mora
- Fernando Obaldía
Comisión de Consultas de Constitucionalidad:
- Cindy Murillo
- Fernando Obaldía
- José Miguel Villalobos
- Daniel Siezer
Comisión de Honores:
- Reynaldo Arias
- Anna Katharina Müller
- Ana Ruth Esquivel
- María Isabel Camareno
Comisión de Asuntos Municipales:
- Nayuribe Guadamuz
- Ariel Mora
- Reynaldo Arias
- Wilson Jiménez
Comisión de Ambiente:
- Zaira Murillo
- Stephan Brunner
- Ariel Mora
- Juan Manuel Quesada
Comisión de Seguridad y Narcotráfico:
- Gonzalo Ramírez
- Marta Esquivel
- Daniel Siezer
- Kattia Calvo
Comisión de Turismo:
- Royner Mora
- Nayuribe Guadamuz
- Cindy Murillo
- Osvaldo Artavia
Comisión de Derechos Humanos:
- Gerald Bogantes
- Osvaldo Artavia
- Kristel Ward
- Wilson Jiménez