Política

José Miguel Villalobos queda fuera de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico pese a su interés por integrarla

Fracción de Pueblo Soberano confirmó que el penalista integrará otras tres comisiones legislativas

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Por Cristian Mora
Entrega de credenciales a Diputadas y Diputados
José Miguel Villalobos aspiraba a integrar la comisión de Seguridad y Narcotráfico, pero el oficialismo lo asignó a Jurídicos, Relaciones Internacionales y Consultas de Constitucionalidad. (JOHN DURAN/John Durán)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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