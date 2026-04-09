José Miguel Villalobos queda fuera de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico pese a su interés por integrarla

José Miguel Villalobos aspiraba a integrar la comisión de Seguridad y Narcotráfico, pero el oficialismo lo asignó a Jurídicos, Relaciones Internacionales y Consultas de Constitucionalidad.

José Miguel Villalobos, diputado electo del chavista Partido Pueblo Soberano (PPSO), no integrará la Comisión Permanente Especial sobre Seguridad y Narcotráfico, pese a haber manifestado en declaraciones a La Nación su interés en formar parte de ese órgano legislativo en el próximo Congreso.

La fracción oficialista confirmó este 9 de abril que el legislador será ubicado en las comisiones de Asuntos Jurídicos, Relaciones Internacionales y Consultas de Constitucionalidad. El 26 de marzo, consultado por este medio, el futuro congresista dijo que, por su formación de abogado penalista, le interesa ser parte de esos tres foros.

En ese momento también expresó su disposición de integrar la comisión de Seguridad y Narcotráfico, uno de los espacios clave del Congreso en materia de crimen organizado y política de seguridad.

Sin embargo, la distribución final de comisiones definida por Pueblo Soberano lo dejó fuera de ese órgano. La comisión quedará integrada por los diputados oficialistas Gonzalo Ramírez, legislador por San José, exdiputado y expresidente del Congreso; Marta Esquivel, representante de Heredia, expresidenta de la CCSS; Daniel Siezar, diputado por Guanacaste; y Kattia Calvo, por Limón.

La formación de Villalobos es de abogado penalista y es reconocido principalmente como litigante, sobre todo en derecho penal y procesal penal. Fue ministro de Justicia en 2002.

Entre los actuales clientes de Villalobos se encuentran el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y José Giovanni Segura Angulo, alias Narizón, el presunto cabecilla de la banda sospechosa de lavar $17 millones dentro del Caso Fénix, así como otros seis sospechosos de ese mismo caso.

El diputado electo también era el abogado de ocho de los imputados del proceso judicial sobre presunta corrupción en la construcción de la trocha fronteriza.

La asignación de Villalobos se da en el marco de la distribución interna de los 31 diputados oficialistas, quienes se repartieron 21 comisiones permanentes (seis de ellas son ordinarias y 15 especiales) según la estrategia política de la fracción.

Tal como lo establece el Reglamento legislativo, la presidencia del Congreso establece en cuáles comisiones va a estar cada uno de los congresistas, de acuerdo con las listas que le presenten las fracciones parlamentarias.

Esa asignación de funciones generalmente tiene lugar a en la segunda quincena de mayo, al inicio de cada legislatura (o sea, de cada año legislativo).