José Miguel Villalobos aspira a integrar la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea

El diputado electo José Miguel Villalobos saludó este jueves al presidente legislativo, Rodrigo Arias. Con ellos, Zaira Murillo, diputada electa en el segundo lugar de Alajuela por Pueblo Soberano.

El diputado electo José Miguel Villalobos, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), aseguró este jueves que le interesa formar parte de la Comisión Permanente Especial sobre Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, a partir del 1.º de mayo.

Consultado por La Nación, el futuro congresista dijo que, por su formación de abogado penalista, le interesa ser parte de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos y la Permanente Especial sobre Consultas de Constitucionalidad.

También, Villalobos aseguró que le interesa estar en la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, donde se estudian y dictaminan los convenios internacionales.

La formación de Villalobos es de abogado penalista y es reconocido principalmente como litigante, sobre todo en derecho penal y procesal penal. Fue ministro de Justicia en 2002.

Entre los actuales clientes de Villalobos se encuentran el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y José Giovanni Segura Angulo, alias Narizón, el presunto cabecilla de la banda sospechosa de lavar $17 millones dentro del Caso Fénix, así como otros seis sospechosos de ese mismo caso.

El diputado electo también era el abogado de ocho de los imputados del proceso judicial sobre presunta corrupción en la construcción de la trocha fronteriza.

El Congreso tiene, aparte del plenario y las comisiones con potestad legislativa plena, 21 comisiones permanentes: seis de ellas son ordinarias y 15 especiales.

Cada diputado forma parte de una comisión permanente ordinaria, sea Hacendarios, Gobierno y Administración, Agropecuarios, Sociales, Jurídicos o Económicos, y de una o varias permanentes especiales.

Los foros sobre Relaciones Internacionales y Consultas de Constitucionalidad son especiales, pero Villalobos reconoció que, si es posible, también quiere estar en las comisiones de Nombramientos y la de Seguridad y Narcotráfico, que también son permanentes especiales.

“Eso dependerá de cómo se van a ubicar a los 31 diputados”, comentó.

El alajuelense alegó que no es del todo cierto que se hayan definido las presidencias de las diferentes comisiones, como lo dejó ver el ex vicepresidente Stephan Brunner, en declaraciones a La Nación.

“Ya eso no es tan importante, presidir o no. Si me ponen a presidir, no tendrían ningún inconveniente, ya uno ha hecho esto muchas veces. Perfectamente, podría ser la de Jurídicos, Relaciones Internacionales o Consultas, no habría problema”, dijo Villalobos.

Tal como lo establece el Reglamento legislativo, la presidencia del Congreso establece en cuáles comisiones va a estar cada uno de los congresistas, de acuerdo con las listas que le presenten las fracciones parlamentarias.

Esa asignación de funciones generalmente tiene lugar a en la segunda quincena de mayo, al inicio de cada legislatura (o sea, de cada año legislativo).