Política

José Miguel Villalobos aspira a integrar la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea

Diputado electo dijo que ya todos hicieron sus listas de intereses, aunque negó que estén definidas las presidencias de los órganos

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Por Aarón Sequeira
José Miguel Villalobos plenario Asamblea Legislativa
El diputado electo José Miguel Villalobos saludó este jueves al presidente legislativo, Rodrigo Arias. Con ellos, Zaira Murillo, diputada electa en el segundo lugar de Alajuela por Pueblo Soberano. (Cortesía/La Nación)







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José Miguel VillalobosDiputado electoComisión de Seguridad y Narcotráfico
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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