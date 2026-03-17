Sucesos

Caso Fénix: Condenan por lavado de dinero a Narizón, cliente del diputado electo José Miguel Villalobos

Esta causa, en la que figura como principal sospechoso José Giovanni Segura Angulo, alias Narizón, es considerada el mayor caso de lavado de activos en Costa Rica

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Por Yeryis Salas
José Giovanni Segura Angulo, alias Narizón, es considerado el cabecilla del caso Fénix, considerada la mayor causa de lavado de activos en Costa Rica.
José Giovanni Segura Angulo, alias Narizón, es considerado el cabecilla del caso Fénix, considerada la mayor causa de lavado de activos en Costa Rica. (Foto: Albert Marín/Foto: Albert Marín)







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Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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