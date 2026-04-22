Política

Esta es la propuesta del PLN para integrar las comisiones legislativas en periodo 2026-2027

El PLN obtuvo 17 escaños

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Por Sebastián Sánchez y Aarón Sequeira
Diputados, plenario, Asamblea Legislativa
PLN definió a los diputados que ocuparán las comisiones legislativas para el 2026-2027. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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