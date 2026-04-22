Esta es la propuesta del PLN para integrar las comisiones legislativas en periodo 2026-2027

PLN definió a los diputados que ocuparán las comisiones legislativas para el 2026-2027.

El Partido Liberación Nacional (PLN) definió su propuesta para la conformación de las comisiones de trabajo de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2027.

La lista detalla los nombres de los diputados que la agrupación busca ubicar en los foros permanentes y especiales del Congreso. El PLN obtuvo 17 escaños para el periodo 2026-2030.

En el bloque de comisiones permanentes, la bancada impulsa a Rafael Vargas, Víctor Hidalgo y Norgelens Lobo para el foro de Gobierno y Administración. Por su parte, la Comisión de Asuntos Económicos contaría con Andrea Valverde, Álvaro Ramírez y Mangell McLean.

La Comisión de Asuntos Hacendarios, encargada de dictaminar el presupuesto nacional, integraría a Diana Murillo, Salvador Padilla y Ángela Aguilar. En el área de Asuntos Sociales, la propuesta incluye a Iztarú Alfaro, Karol Matamoros y Janice Sandí.

El foro de Asuntos Jurídicos quedaría conformado por Marco Badilla y Jesús Calderón. Finalmente, en la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales participarían Eder Hernández, Karen Alfaro y Ronald Campos.

Distribución en foros especiales

La propuesta del PLN también detalla la integración de las comisiones permanentes especiales. En el área de control, Jesús Calderón, Víctor Hidalgo y Norjelens Lobo figuran para la Comisión de Control y Gasto Público.

Para la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, la agrupación designó a Eder Hernández, Salvador Padilla y Marco Badilla. En el ámbito internacional, Rafael Vargas, Iztarú Alfaro y Andrea Valverde trabajarían en Relaciones Internacionales.

La lista continúa con Karol Matamoros y Janice Sandí en Derechos Humanos, mientras que Víctor Hidalgo, Diana Murillo y Ángela Aguilar atenderían la Comisión de Ambiente. Andrea Valverde y Karen Alfaro están propuestas para el foro de la Mujer.

En Juventud, Niñez y Adolescencia, el PLN ubica a Mangell McLean y Álvaro Ramírez. Mangell McLean también integraría Ciencia y Tecnología junto a Iztarú Alfaro.

La Comisión de Consultas Constitucionales contaría con Marco Badilla, Jesús Calderón y Eder Hernández. Rafael Vargas y Karen Alfaro se ocuparían de Asuntos Municipales.

Finalmente, la nómina cierra con Marco Badilla en Honores, Karen Alfaro en Redacción, Janice Sandí y Ronald Campos en Nombramientos, Norgelens Lobo y Ronald Campos en Turismo, y Karol Matamoros en Discapacidad y Adulto Mayor.