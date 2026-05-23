Política

PLN y FA gestionan cambios de sus diputados en comisiones, luego de asignación ‘arbitraria’ de Yara Jiménez

Liberación y Frente Amplio presentaron 23 permutas de sus legisladores para ajustarlos al conocimiento de cada uno

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Por Aarón Sequeira
Reunión de fracciones con Laura Fernández
El PLN gestionó 17 permutas ante la presidenta legislativa, Yara Jiménez, para ajustar la asignación de sus diputaciones a las respectivas comisiones. (John Durán/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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