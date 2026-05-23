PLN y FA gestionan cambios de sus diputados en comisiones, luego de asignación ‘arbitraria’ de Yara Jiménez

El PLN gestionó 17 permutas ante la presidenta legislativa, Yara Jiménez, para ajustar la asignación de sus diputaciones a las respectivas comisiones.

Las fracciones legislativas de Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA) presentaron este jueves, ante la presidenta legislativa, Yara Jiménez, los cambios necesarios para ajustar la asignación de sus diputaciones en las comisiones parlamentarias de acuerdo con la formación profesional y la experiencia de los diferentes congresistas.

Se trata del mecanismo reglamentario conocido como permuta, establecido como un derecho para los legisladores con el fin de ajustarse a los temas que se conocen en las respectivas comisiones del Congreso.

Una permuta, tal como la define el Diccionario de la Real Academia Española, es un “cambio, entre dos funcionarios públicos, de los empleos que respectivamente tienen”.

Dicha gestión se da luego de múltiples reclamos de los partidos de oposición contra Jiménez, a quien señalaron de haber irrespetado las solicitudes de asignación de diputaciones a los diferentes órganos legislativos y realizar una integración de forma “arbitraria”.

Aunque el Reglamento legislativo da la potestad a la presidencia legislativa para integrar las comisiones, la costumbre parlamentaria siempre ha sido la de respetar las solicitudes que hacen las fracciones.

Esta vez, con la oficialista en la presidencia del Congreso, acuerpada por 30 diputados más del Partido Pueblo Soberano (PPSO), rompió con la costumbre parlamentaria de asignar legisladores a las comisiones según su petición, experiencia y formación profesional.

Este jueves, durante la reunión de las jefaturas de las fracciones políticas, los voceros del PLN, Álvaro Ramírez, y del FA, José María Villalta, informaron a la jerarca que harían las gestiones de permuta, tal como lo permite el artículo 70 y 97 del Reglamento legislativo.

En ese numeral, se establece que los miembros de las comisiones permanentes tienen derecho de permuta durante el mes de mayo, tras dar aviso previo a la presidencia legislativa, para que dicte el acuerdo correspondiente.

Los únicos diputados que no tienen derecho de permuta son los presidentes de las comisiones.

Cuando conocieron la integración de las comisiones que estableció Yara Jiménez, las fracciones señalaron que se trató de un grave error de la presidenta legislativa.

“La integración anunciada irrespeta la voluntad de las fracciones y la integración propuesta, desconociendo criterios de idoneidad y especialidad que planteamos. No enviamos diputados porque nos caigan bien, sino porque manejan, conocen, tienen especialidad y dominio. Al desacomodar eso, ella busca afectar la capacidad de trabajo de las fracciones, debilitando su distribución de funciones“, declaró Villalta.

En el caso del FA, solamente gestionó seis permutas para las comisiones permanentes ordinarias. (John Durán/La Nación)

Incluso, calificó lo hecho por la jerarca como una intromisión indebida y un abuso de poder que no debe ejercer la presidencia del Congreso.

Las permutas gestionadas

Liberación pidió, por ejemplo, asignar a Marco Badilla, experto en inteligencia y seguridad, a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que había solicitado originalmente, en permuta con Rafael Ángel Vargas, para la Comisión de Relaciones Internacionales, que era el órgano que este había pedido originalmente.

También pidió un cambio entre Diana Murillo, para enviarla a Hacendarios, e Iztarú Alfaro a Sociales, tal como lo solicitaron originalmente.

A Murillo se le pidió permuta para la Comisión de Ambiente, a cambio de Karol Matamoros, a quien se enviará a la de Discapacidad y Adulto Mayor, como se planteó originalmente.

El propio Ramírez permuta con Norjelens Lobo, para ir a Económicos, y ella a Gobierno y Administración, y Ronald Campos a Agropecuarios, en lugar de Ramírez.

En el caso de las comisiones especiales, Ramírez gestionó el cambio con Marco Badilla, para que este vaya a la de Honores y el jefe del PLN, a la de Juventud, Niñez y Adolescencia.

En total, el PLN gestionó 17 permutas, mientras que el Frente Amplio solo hizo seis, relativas a comisiones permanentes y ninguna especial.

Joselyn Sáenz, frenteamplista de Cartago, cambiaría su puesto asignado en Hacendarios con María Eugenia Román, y tomaría el de la herediana en la Comisión de Jurídicos.

También cambiarían Edgardo Araya y Antonio Trejos, para que el primero vaya a Hacendarios y el segundo, a Sociales.

Una vez hecho ese cambio, se haría otro cambio con José María Villalta, para que este deje su puesto asignado en la Comisión de Agropecuarios y Recursos Naturales, y tome el de Araya en Hacendarios, y el sancarleño se quede con Agropecuarios, como había solicitado inicialmente.

El Reglamento no establece ninguna potestad para que la presidenta legislativa autorice dichos cambios, pero sí dice la norma que debe emitir los respectivos acuerdos.