Asamblea Legislativa define intregración de comisiones legislativas para periodo 2026-2027

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, firmó el acuerdo que oficializa la integración de las comisiones permanentes tras superar una semana de intensas negociaciones con las bancadas.

La presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Yara Jiménez, informó este martes sobre la conformación de las comisiones legislativas permanentes ordinarias y especiales para la primera legislatura del periodo 2026-2030, luego de varias semanas de retraso en su conformación.

El pasado 13 de mayo, las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA) hicieron un reclamo público luego de conocer el borrador de la integración de las comisiones permanentes ordinarias que, en principio, iban a ser anunciadas en el plenario, al considerar que la presidenta legislativa irrespetó las designaciones que hicieron las bancadas para cada foro.

La situación se dio en seis comisiones: Hacendarios, Económicos, Agropecuarios, Sociales, Jurídicos y de Gobierno y Administración.

Consultado al respecto, el jefe del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, dijo queincluso algunos de los diputados del partido oficialista fueron asignados a comisiones a las que no pidieron ir.

Pasada una semana, la jerarca del Congreso oficializó la conformación de esos órganos legislativos, que se instalarán a partir del martes 26 y jueves 28 de mayo.

Está será la conformación de la comisiones ordinarias:

Gobierno y Administración

Juan Manuel Quesada Espinoza

Kattia Alejandra Mora Montoya

Mayuli Ortega Guzmán

Gonzalo Alberto Ramírez Zamora

Zaira Murillo Marín

Rafael Ángel Vargas Brenes

Jesús Antonio Calderón Calderón

Ronald Alberto Campos Villegas

Vianey Briyith Mora Vega

Asuntos Económicos

Stephan Brunner Neibig

Nayuribe Guadamuz Rosales

Antonio Barzuna Thompson

Fernando Obaldía Álvarez

Reynaldo Arias Mora

Andrea Patricia Valverde Palavicini

Janice Patricia Sandí Morales

Norjelens María Lobo Vargas

Sigrid Violeta Segura Artavia

Asuntos Hacendarios

Nogui Acosta Jaén

Gréthel María Ávila Vargas

Kattia María Ulate Alvarado

Cindy Dayana Murillo Artavia

Gerald Bogantes Rivera

Daniel Asdrúbal Siézar Cárdenas

Iztarú Alfaro Guerrero

Salvador Padilla Villanueva

Ángela Ileana Aguilar Vargas

Antonio Trejos Mazariegos

Joselyn Fabiola Sáenz Núñez

Asuntos Sociales

Sadie Esmeralda Britton González

Katherine Müller Marín

Royner Mora Ruiz

Kristel Lizeth Ward Hudson

Roberth Johsan Barrantes Camacho

Diana Murillo Murillo

Karol Vanessa Matamoros Montoya

Víctor Manuel Hidalgo Solís

Edgardo Vinicio Araya Sibaja

Asuntos Jurídicos

José Miguel Villalobos Umaña

Marta Eugenia Esquivel Rodríguez

Wilson Alfredo Jiménez Cordero

Cindy María Blanco González

Kattia Calvo Cruz

Marco Francisco Badilla Chavarría

Eder Francisco Hernández Ulloa

María Eugenia Román Mora

Abril Gordienko López

Asuntos Agropecuarios

Osvaldo Artavia Carballo

Ariel Alfonso Mora Fallas

María Isabel Camareno Camareno

Ana Ruth Esquivel Medrano

Álvaro Ramírez Bogantes

Karen Tatiana Alfaro Jiménez

Mangell Mc Lean Villalobos

José María Villalta Flórez-Estrada

Claudia Vanessa Dobles Camargo

Está será la conformación de la comisiones especiales:

Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos

Gonzalo Alberto Ramírez Zamora

María Isabel Camareno Camareno

Antonio Barzuna Thompson

Cindy María Blanco González

Stephan Brunner Neibig

Jesús Antonio Calderón Calderón

Víctor Manuel Hidalgo Solís

Iztarú Alfaro Guerrero

Sigrid Violeta Segura Artavia

Seguridad y Narcotráfico

Gonzalo Alberto Ramírez Zamora

Kattia Calvo Cruz

Nogui Acosta Jaén

Fernando Obaldía Álvarez

Daniel Asdrúbal Siézar Cárdenas

Eder Francisco Hernández Ulloa

Rafael Ángel Vargas Brenes

Sigrid Violeta Segura Artavia

Abril Gordienko López

Relaciones Internacionales

Cindy Dayana Murillo Artavia

Mayuli Ortega Guzmán

José Miguel Villalobos Umaña

Juan Manuel Quesada Espinoza

Osvaldo Artavia Carballo

Marco Francisco Badilla Chavarría

Norjelens María Lobo Vargas

Andrea Patricia Valverde Palavicini

Joselyn Fabiola Sáenz Núñez

Derechos Humanos

Gerald Bogantes Rivera

Wilson Alfredo Jiménez Cordero

Gréthel María Ávila Vargas

Kristel Lizeth Ward Hudson

Karol Vanessa Matamoros Montoya

Andrea Patricia Valverde Palavicini

José María Villalta Flórez-Estrada

Ambiente

Zaira Murillo Marín

Ariel Alfonso Mora Fallas

Stephan Brunner Neibig

Juan Manuel Quesada Espinoza

Ana Ruth Esquivel Medrano

Ángela Ileana Aguilar Vargas

Karol Vanessa Matamoros Montoya

Antonio Trejos Mazariegos

Abril Gordienko López

Comisión de la Mujer

Kattia Alejandra Mora Montoya

Kattia Calvo Cruz

Mayuli Ortega Guzmán

Ana Ruth Esquivel Medrano

Janice Patricia Sandí Morales

Karen Tatiana Alfaro Jiménez

Vianey Briyith Mora Vega

Juventud, Niñez y Adolescencia

Royner Mora Ruiz

Roberth Johsan Barrantes Camacho

Kattia María Ulate Alvarado

Katherine Müller Marín

Mangell McLean Villalobos

Marco Francisco Badilla Chavarría

Joselyn Fabiola Sáenz Núñez

Ciencia, Tecnología y Educación

Sadie Esmeralda Britton González

Katherine Müller Marín

Zaira Murillo Marín

Fernando Obaldía Álvarez

Mangell McLean Villalobos

Iztarú Alfaro Guerrero

José María Villalta Flórez-Estrada

Consultas de Constitucionalidad

José Miguel Villalobos Umaña

Marta Eugenia Esquivel Rodríguez

Daniel Asdrúbal Siézar Cárdenas

Cindy María Blanco González

Marco Francisco Badilla Chavarría

Eder Francisco Hernández Ulloa

María Eugenia Román Mora

Asuntos Municipales

Ariel Alfonso Mora Fallas

Nayuribe Guadamuz Rosales

Reynaldo Arias Mora

Wilson Alfredo Jiménez Cordero

Rafael Ángel Vargas Brenes

Karen Tatiana Alfaro Jiménez

Antonio Trejos Mazariegos

Comisión de Honores

María Isabel Camareno Camareno

Reynaldo Arias Mora

Kristel Lizeth Ward Hudson

Alvaro Ramírez Bogantes

Claudia Vanessa Dobles Camargo

Comisión de Nombramientos

Marta Eugenia Esquivel Rodríguez

Gerald Bogantes Rivera

Antonio Barzuna Thompson

Yara Vanessa Jiménez Fallas

Norgelens María Lobo Vargas

Salvador Padilla Villanueva

Edgardo Vinicio Araya Sibaja

Comisión de Turismo

Nayuribe Guadamuz Rosales

Osvaldo Artavia Carballo

Royner Mora Ruiz

Cindy Dayana Murillo Artavia

Janice Patricia Sandí Morales

Ronald Alberto Campos Villegas

Vianey Briyith Mora Vega

Discapacidad y Adulto Mayor