Asamblea Legislativa define intregración de comisiones legislativas para periodo 2026-2027

La presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Yara Jiménez, informó este martes sobre la conformación de las comisiones legislativas permanentes ordinarias y especiales para la primera legislatura del periodo 2026-2030, luego de varias semanas de retraso en su conformación.
El pasado 13 de mayo, las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA) hicieron un reclamo público luego de conocer el borrador de la integración de las comisiones permanentes ordinarias que, en principio, iban a ser anunciadas en el plenario, al considerar que la presidenta legislativa irrespetó las designaciones que hicieron las bancadas para cada foro.
La situación se dio en seis comisiones: Hacendarios, Económicos, Agropecuarios, Sociales, Jurídicos y de Gobierno y Administración.
Consultado al respecto, el jefe del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, dijo queincluso algunos de los diputados del partido oficialista fueron asignados a comisiones a las que no pidieron ir.
Pasada una semana, la jerarca del Congreso oficializó la conformación de esos órganos legislativos, que se instalarán a partir del martes 26 y jueves 28 de mayo.
Está será la conformación de la comisiones ordinarias:
Gobierno y Administración
- Juan Manuel Quesada Espinoza
- Kattia Alejandra Mora Montoya
- Mayuli Ortega Guzmán
- Gonzalo Alberto Ramírez Zamora
- Zaira Murillo Marín
- Rafael Ángel Vargas Brenes
- Jesús Antonio Calderón Calderón
- Ronald Alberto Campos Villegas
- Vianey Briyith Mora Vega
Asuntos Económicos
- Stephan Brunner Neibig
- Nayuribe Guadamuz Rosales
- Antonio Barzuna Thompson
- Fernando Obaldía Álvarez
- Reynaldo Arias Mora
- Andrea Patricia Valverde Palavicini
- Janice Patricia Sandí Morales
- Norjelens María Lobo Vargas
- Sigrid Violeta Segura Artavia
Asuntos Hacendarios
- Nogui Acosta Jaén
- Gréthel María Ávila Vargas
- Kattia María Ulate Alvarado
- Cindy Dayana Murillo Artavia
- Gerald Bogantes Rivera
- Daniel Asdrúbal Siézar Cárdenas
- Iztarú Alfaro Guerrero
- Salvador Padilla Villanueva
- Ángela Ileana Aguilar Vargas
- Antonio Trejos Mazariegos
- Joselyn Fabiola Sáenz Núñez
Asuntos Sociales
- Sadie Esmeralda Britton González
- Katherine Müller Marín
- Royner Mora Ruiz
- Kristel Lizeth Ward Hudson
- Roberth Johsan Barrantes Camacho
- Diana Murillo Murillo
- Karol Vanessa Matamoros Montoya
- Víctor Manuel Hidalgo Solís
- Edgardo Vinicio Araya Sibaja
Asuntos Jurídicos
- José Miguel Villalobos Umaña
- Marta Eugenia Esquivel Rodríguez
- Wilson Alfredo Jiménez Cordero
- Cindy María Blanco González
- Kattia Calvo Cruz
- Marco Francisco Badilla Chavarría
- Eder Francisco Hernández Ulloa
- María Eugenia Román Mora
- Abril Gordienko López
Asuntos Agropecuarios
- Osvaldo Artavia Carballo
- Ariel Alfonso Mora Fallas
- María Isabel Camareno Camareno
- Ana Ruth Esquivel Medrano
- Álvaro Ramírez Bogantes
- Karen Tatiana Alfaro Jiménez
- Mangell Mc Lean Villalobos
- José María Villalta Flórez-Estrada
- Claudia Vanessa Dobles Camargo
Está será la conformación de la comisiones especiales:
Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos
- Gonzalo Alberto Ramírez Zamora
- María Isabel Camareno Camareno
- Antonio Barzuna Thompson
- Cindy María Blanco González
- Stephan Brunner Neibig
- Jesús Antonio Calderón Calderón
- Víctor Manuel Hidalgo Solís
- Iztarú Alfaro Guerrero
- Sigrid Violeta Segura Artavia
Seguridad y Narcotráfico
- Gonzalo Alberto Ramírez Zamora
- Kattia Calvo Cruz
- Nogui Acosta Jaén
- Fernando Obaldía Álvarez
- Daniel Asdrúbal Siézar Cárdenas
- Eder Francisco Hernández Ulloa
- Rafael Ángel Vargas Brenes
- Sigrid Violeta Segura Artavia
- Abril Gordienko López
Relaciones Internacionales
- Cindy Dayana Murillo Artavia
- Mayuli Ortega Guzmán
- José Miguel Villalobos Umaña
- Juan Manuel Quesada Espinoza
- Osvaldo Artavia Carballo
- Marco Francisco Badilla Chavarría
- Norjelens María Lobo Vargas
- Andrea Patricia Valverde Palavicini
- Joselyn Fabiola Sáenz Núñez
Derechos Humanos
- Gerald Bogantes Rivera
- Wilson Alfredo Jiménez Cordero
- Gréthel María Ávila Vargas
- Kristel Lizeth Ward Hudson
- Karol Vanessa Matamoros Montoya
- Andrea Patricia Valverde Palavicini
- José María Villalta Flórez-Estrada
Ambiente
- Zaira Murillo Marín
- Ariel Alfonso Mora Fallas
- Stephan Brunner Neibig
- Juan Manuel Quesada Espinoza
- Ana Ruth Esquivel Medrano
- Ángela Ileana Aguilar Vargas
- Karol Vanessa Matamoros Montoya
- Antonio Trejos Mazariegos
- Abril Gordienko López
Comisión de la Mujer
- Kattia Alejandra Mora Montoya
- Kattia Calvo Cruz
- Mayuli Ortega Guzmán
- Ana Ruth Esquivel Medrano
- Janice Patricia Sandí Morales
- Karen Tatiana Alfaro Jiménez
- Vianey Briyith Mora Vega
Juventud, Niñez y Adolescencia
- Royner Mora Ruiz
- Roberth Johsan Barrantes Camacho
- Kattia María Ulate Alvarado
- Katherine Müller Marín
- Mangell McLean Villalobos
- Marco Francisco Badilla Chavarría
- Joselyn Fabiola Sáenz Núñez
Ciencia, Tecnología y Educación
- Sadie Esmeralda Britton González
- Katherine Müller Marín
- Zaira Murillo Marín
- Fernando Obaldía Álvarez
- Mangell McLean Villalobos
- Iztarú Alfaro Guerrero
- José María Villalta Flórez-Estrada
Consultas de Constitucionalidad
- José Miguel Villalobos Umaña
- Marta Eugenia Esquivel Rodríguez
- Daniel Asdrúbal Siézar Cárdenas
- Cindy María Blanco González
- Marco Francisco Badilla Chavarría
- Eder Francisco Hernández Ulloa
- María Eugenia Román Mora
Asuntos Municipales
- Ariel Alfonso Mora Fallas
- Nayuribe Guadamuz Rosales
- Reynaldo Arias Mora
- Wilson Alfredo Jiménez Cordero
- Rafael Ángel Vargas Brenes
- Karen Tatiana Alfaro Jiménez
- Antonio Trejos Mazariegos
Comisión de Honores
- María Isabel Camareno Camareno
- Reynaldo Arias Mora
- Kristel Lizeth Ward Hudson
- Alvaro Ramírez Bogantes
- Claudia Vanessa Dobles Camargo
Comisión de Nombramientos
- Marta Eugenia Esquivel Rodríguez
- Gerald Bogantes Rivera
- Antonio Barzuna Thompson
- Yara Vanessa Jiménez Fallas
- Norgelens María Lobo Vargas
- Salvador Padilla Villanueva
- Edgardo Vinicio Araya Sibaja
Comisión de Turismo
- Nayuribe Guadamuz Rosales
- Osvaldo Artavia Carballo
- Royner Mora Ruiz
- Cindy Dayana Murillo Artavia
- Janice Patricia Sandí Morales
- Ronald Alberto Campos Villegas
- Vianey Briyith Mora Vega
Discapacidad y Adulto Mayor
- Kattia María Ulate Alvarado
- Roberth Johsan Barrantes Camacho
- Sadie Esmeralda Britton González
- Karol Vanessa Matamoros Montoya
- María Eugenia Román Mora