Yara Jiménez irrespetó 42 solicitudes de la oposición para asignación en comisiones ordinarias y especiales

Jefes de fracción reunidos con la presidenta legislativa, Yara Jiménez, en el plenario del Congreso.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, irrespetó 42 solicitudes de los diputados de la oposición para la asignación en las comisiones permanentes ordinarias y permanentes especiales, este martes, lo que molestó a las cuatro fracciones del bloque de la oposición.

De acuerdo con un análisis hecho por La Nación de los acuerdos para integrar las 21 comisiones del Congreso, la jerarca parlamentaria prácticamente ignoró las solicitudes hechas por las cuatro bancadas del autodenominado Bloque Democrático, pues prácticamente en todos los foros hay modificaciones a contrapelo de lo solicitado.

Solamente una comisión, la de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo, fue integrada de acuerdo a lo solicitado por los cinco partidos políticos.

De hecho, de la asignación para las seis comisiones permanentes ordinarias solicitada por los 26 legisladores de oposición, Yara Jiménez ignoró a 20 congresistas opositores y solo respetó la petición de seis de ellos.

En el caso de las 15 comisiones permanentes especiales, en 14 hizo cambios para irrespetar la solicitud de reparto que hicieron Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y la Unidad Social Cristiana (PUSC).

Ya desde la semana pasada, este medio había revelado la molestia de las bancadas de la oposición por la asignación de las diferentes diputaciones a las comisiones, luego de conocer un borrador de la presidencia legislativa.

Esa molestia se consolidó este martes, cuando finalmente Jiménez anunció la integración definitiva de los órganos parlamentarios, sin tomar en cuenta las peticiones de los partidos con base en las habilidades profesionales, el expertise y el área de interés de los congresistas.

Oposición acusa a Yara Jiménez de abuso de poder

El jefe del PLN, Álvaro Ramírez, calificó la integración que hizo Jiménez como un grave error, porque lo importante es que las comisiones puedan formular las mejores leyes posibles y dar un servicio de calidad.

“Eso solo se puede hacer con las personas que más conocen de los temas. Las comisiones son especializadas por tema. Lo que propusimos fue asignar personas con más conocimiento y la presidenta decidió no tomar en cuenta el criterio de idoneidad, para afectar negativamente el proceso de producción de leyes”, dijo el liberacionista.

El camino que tienen las fracciones para enderezar la integración de las comisiones que hizo Yara Jiménez es presentar permutas, pero solo de diputados de las mismas fracciones. (Asamblea Legislativa)

Ramírez agregó que, para tener las mejores personas en las diferentes comisiones, harán las permutas necesarias.

Al jefe del PLN, economista y empresario, que pidió integrar la Comisión de Económicos, Jiménez lo ubicó en Agropecuarios; en Económicos puso a la doctora Janice Sandí, que había pedido Sociales; y al cooperativista guanacasteco Ronald Campos, que pidió Agropecuarios, lo puso en la Comisión de Gobierno.

Yara Jiménez colocó en Agropecuarios a Claudia Dobles, de la CAC, pese a que ella había pedido Jurídicos. Hizo exactamente lo mismo con José María Villalta, del FA, aunque en Agropecuarios había solicitado el espacio el abogado sancarleño experto en temas ambientales Edgardo Araya Sibaja.

“La integración anunciada irrespeta la voluntad de las fracciones y la integración propuesta, desconociendo criterios de idoneidad y especialidad que planteamos. No enviamos diputados porque nos caiga bien, sino porque maneja, conoce, tiene especialidad y dominio. Al desacomodar eso, ella busca afectar la capacidad de trabajo de las fracciones, debilitando su distribución de funciones”, dijo Villalta.

El jefe frenteamplista acusó a Yara Jiménez de ejercer una intromisión indebida y un abuso de poder que la presidencia legislativa no debe ejercer.

“No ayudan al buen clima de funcionamiento de este Congreso”, agregó.

Otro ejemplo de irrespeto a la integración solicitada, que no tendría sentido dada la experiencia de un diputado, es la asignación de Marco Badilla, diputado del PLN con experiencia en inteligencia y seguridad a la Comisión de Internacionales y no a la de Seguridad y Narcotráfico que había pedido.

Una diputada sin comisión

A Diana Murillo, de San Carlos, la dejó fuera de la Comisión de Ambiente que había pedido integrar y, el martes, la había dejado sin una sola comisión. Este miércoles, Jiménez leyó una corrección, pero para asignarle la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor, donde originalmente había respetado la integración solicitada, hasta este miércoles.

“Por primera vez en la historia de la Asamblea, fui la única diputada que no se asignó a ninguna comisión permanente especial”, dijo Murillo. A ella también le irrespetaron su solicitud de estar en Hacendarios, pues la asignaron al foro sobre Asuntos Sociales.

Aunque la legisladora sancarleña reconoció que la presidenta goza de discrecionalidad para integrar comisiones, enfatizó que no es absoluta, como ya lo había dicho la Sala Constitucional.

La Nación solicitó una declaración de Yara Jiménez sobre el tema, pero al cierre de este artículo, no se había respondido.

En el caso del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Yara Jiménez solamente hizo modificaciones para tres de los 31 diputados en las seis comisiones permanentes ordinarias, así como 11 cambios en las solicitudes de ese partido para las permanentes especiales.

Abril Gordienko, de la Unidad, dijo que entregará todo su conocimiento en beneficio de los costarricenses, ni se quedará de brazos cruzados, pero cuestionó a Yara Jiménez por ignorar el criterio de idoneidad.

“Las comisiones son espacios técnicos, cuando se designa en ellas a personas sin experiencia ni conocimiento técnico en temas específicos, el riesgo de que los proyectos se atrasen y que la calidad de la legislación se vea comprometida, es real”, dijo.

La socialcristiana había solicitado Hacendarios como ordinaria y la especial de Ciencia, Tecnología y Educación, pero le dieron Jurídicos y Ambiente.

En el caso de Claudia Dobles, que pedía estar en los foros de Jurídicos, de Seguridad y Narcotráfico, y la de Ciencia, Tecnología y Educación, fue solamente asignada a Agropecuarios y la de Honores.