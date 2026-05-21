Política

Yara Jiménez irrespetó 42 solicitudes de la oposición para asignación en comisiones ordinarias y especiales

A 20 de los 26 integrantes del bloque democrático les ubicó en comisiones diferentes a las que pidieron por experiencia e interés

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Por Aarón Sequeira
Actividad de los diputados durante la sesión del plenario de la Asamblea Legislativa.
Jefes de fracción reunidos con la presidenta legislativa, Yara Jiménez, en el plenario del Congreso. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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