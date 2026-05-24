Columnistas

¿Por qué el oficialismo les teme tanto a Abril Gordienko y a Claudia Dobles?

Las estrategias oficiales responden a ese miedo rancio a las mujeres poderosas y al temor de perder el privilegio de decidir cuáles son los temas país o de mantener la vocería universal de la cosa pública

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Por Isabel Gamboa Barboza
Diputadas Abril Gordienko y Claudia Dobles
Diputadas Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC). (Archivo LN/Fotocomposición)







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Isabel Gamboa Barboza

Isabel Gamboa Barboza

Doctora en estudios culturales y sociales, dedicada a la docencia universitaria y a la investigación del sufrimiento y el vínculo social, las desigualdades entre mujeres y hombres y los discursos culturales acerca de la pobreza, la salud, la enfermedad y el poder, entre otros.

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