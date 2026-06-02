Yara Jiménez rechaza 13 permutas en comisiones solicitadas por la oposición; tres partidos apelan

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, rechazó este martes, en una extensa resolución de 33 páginas, que leyó durante una hora, 13 permutas en las comisiones ordinarias y las especiales gestionadas por las fracciones de la oposición y que tenían el objetivo de ajustar la composición de estos foros a las profesiones e intereses de los legisladores.
Con una amplia argumentación anunció que rechazaría permutas trianguladas o encadenadas, es decir, cambios de integrantes en comisiones que dependían de otras permutas, o bien entre partidos políticos, como el caso de las solicitadas por Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
De las solicitudes, la presidenta legislativa aceptó 20: 14 solicitadas por el Partido Liberación Nacional (PLN) y cuatro del Frente Amplio (FA), más dos del Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Entre las permutas rechazadas, están tres del PLN, dos del PUSC y CAC, y ocho del FA.
Apenas terminó de leer su resolución, el jefe de fracción del FA, José María Villalta, anunció su apelación a la decisión, y fue secundado por Abril Gordienko y Claudia Dobles.
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