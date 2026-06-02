Política

Yara Jiménez rechaza 13 permutas en comisiones solicitadas por la oposición; tres partidos apelan

Presidenta Yara Jiménez leyó, durante una hora, una resolución para justificar el rechazo a los cambios solicitados por los diputados de oposición

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Por Aarón Sequeira
Diputados en el Plenario durante la lectura de la resolución de las permutas
Los diputados del Frente Amplio anunciaron la apelación de la resolución de Yara Jiménez sobre las permutas en las comisiones. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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