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La silla detrás de la curul: el poder silencioso del asesor legislativo

De cara al próximo periodo constitucional, cabe esperar que los legisladores dimensionen el valor de este recurso humano y lo seleccionen con criterio, no solo en función de lealtades, sino del compromiso con el país

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Por Max Fernández
26/02/2027, San José, Edificio de la Asamblea Legislativa.
Los nuevos inquilinos de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030 ocuparán sus oficinas en los próximos días. (Jose Cordero)







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