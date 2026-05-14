Política

De legislar a asesorar: 8 exdiputados trabajan en la Asamblea; conozca quiénes son

Cuatro se integraron a la fracción del PLN, mientras que el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana también incorporaron exlegisladores en labores de asesoría

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Por Lucía Astorga y Aarón Sequeira
Ocho exdiputados vuelven a la Asamblea Legislativa como asesores de fracción.
Ocho exdiputados vuelven a la Asamblea Legislativa como asesores de fracción. (Diseño Canva/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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