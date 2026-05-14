De legislar a asesorar: 8 exdiputados trabajan en la Asamblea; conozca quiénes son

Aunque ya no ocupan una curul ni levantan la mano en el plenario, ocho exdiputados recorren los pasillos de la Asamblea Legislativa. Esta vez no lo hacen como protagonistas del debate, sino desde la segunda línea, convertidos en asesores: lejos de los micrófonos, pero cerca de las decisiones.

Cuatro de ellos están vinculados laboralmente con la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN). Para quienes siguen las transmisiones del plenario, la presencia de Óscar Izquierdo no ha cambiado demasiado. El exjefe de la bancada verdiblanca, que concluyó funciones el pasado 1.° de mayo, ahora ocupa la dirección política de la fracción y funge como jefe de asesores.

Durante las sesiones, es habitual verlo participar activamente en las discusiones entre jefaturas y mantenerse cerca del actual jefe de bancada, Álvaro Ramírez.

Kattia Rivera, quien también integró esa fracción y la lideró durante el primer año del periodo, se desempeña como asesora en el despacho del diputado herediano Víctor Hidalgo. Previo a ocupar una curul, la exlegisladora fungió como presidenta del Partido Liberación Nacional (PLN).

A Rivera se suma la puntarenense Franggi Nicolás, exdiputada del periodo 2018-2022, quien ahora labora en el despacho de Eder Hernández, representante de Alajuela.

Una figura constante en el engranaje verdiblanco es Agnes Gómez (2010-2014), quien se mantiene en la dirección administrativa de la fracción, como lo ha venido haciendo en distintos periodos.

La segunda bancada con más exdiputados en su equipo es la del Frente Amplio (FA). Jonathan Acuña se incorporó como asesor de fracción en temas económicos, mientras que Sofía Guillén trabaja en el despacho de la diputada cartaginesa Joselyn Sáenz. Ambos fueron jefes de fracción en distintos momentos del periodo legislativo 2022-2026.

Mientras que en la oficina de José María Villalta, se integró como asesora la exdiputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega, quien antes de completar su periodo de cuatro años (2018-2022) se declaró independiente.

Finalmente, en la fracción de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) figura una excompañera de Vega: la exdiputada Laura Guido, quien asumió la jefatura de la última bancada que tuvo el PAC durante el último año del periodo. En ese mismo cuatrienio, además, ocupó la Primera Secretaría del Directorio Legislativo.

Guido asumió como jefa de despacho de la diputada y excandidata presidencial, Claudia Dobles. Su presencia ya se hace notar en los primeros días del nuevo cuatrienio, con participación en sesiones de plenario y seguimiento cercano a las negociaciones entre jefaturas de fracción.

En el caso de las bancadas de Pueblo Soberano (PPSO) y la Unidad Social Cristiana (PUSC), no registran exdiputados como parte de su respectivo cuerpo asesor.