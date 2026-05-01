Exdiputado Óscar Izquierdo asumirá Dirección Política de fracción entrante del PLN

Excongresista Óscar Izquierdo asumirá un nuevo cargo en la fracción del PLN a partir de este 1.° de mayo.

El exdiputado Óscar Izquierdo, quien hasta ayer ocupó una curul en la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN) por la provincia de Cartago, asumirá a partir de este 1.° de mayo un nuevo cargo como encargado de la Dirección Política de la fracción entrante verdiblanca para el periodo 2026-2030.

Antes de ser electo congresista, Izquierdo tenía una plaza como director de Cooperación y Asuntos Internacionales en Acueductos y Alcantarillados (AyA). Sin embargo, fue destituido de ese puesto en febrero pasado por orden del gerente general, Darío Guzmán.

Tras conocer su despido, hablar con sus compañeros de fracción e, incluso, dialogar con la entonces jefa del partido chavista, Pilar Cisneros, Izquierdo denunció desde su curul, en el plenario, que estaba siendo víctima de persecución política de parte del gobierno de Rodrigo Chaves.

De hecho, ya desde setiembre pasado, cuando se iba a discutir el primer levantamiento de la inmunidad de Chaves por una acusación penal, Izquierdo denunció que no cedería a las amenazas del mandatario.

“Quiero denunciar públicamente la persecución política más atroz que he visto, desde que tengo uso de memoria. Este gobierno corrupto ha decidido perseguirme hasta destituirme el día de hoy, sin argumentos. Es inaudito, incomparable. La persecución política en la que ha caído”, dijo el vocero liberacionista.

Entre otros aspectos, el cartaginés criticó que Rodrigo Chaves ya había lanzado señales para condicionar su voto en el levantamiento de inmunidad. Según Izquierdo, el mandatario sugirió que la reestructuración institucional del AyA estaba en camino; finalmente, esa reestructuración solo eliminó la plaza del entonces diputado.

Óscar Izquierdo

Izquierdo advirtió que seguirá adelante con el proceso legal que lleva a cabo contra su despido del AyA, el cual considera ilegal. “No voy a desistir de ese proceso por razones de principios”, declaró el verdiblanco.

“Entro a esta nueva etapa convencido de que hay que ayudar desde donde sea, pero lamentando también que se me haya conseguido de la forma en que se hizo, y que me privaran de volver a la plaza que estaba legalmente establecida. Además, ver la situación en la que está el AyA”, declaró Izquierdo este viernes.