Política

Exdiputado Óscar Izquierdo asumirá Dirección Política de fracción entrante del PLN

Izquierdo asume el cargo tras ser destituido de su plaza en el AYA en lo que denunció como ‘persecución política’ por parte del presidente Rodrigo Chaves

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Por Roger Bolaños Vargas y Aarón Sequeira
Discusión del voto de censura a la ministra de Educación en la Asamblea Legislativa
Excongresista Óscar Izquierdo asumirá un nuevo cargo en la fracción del PLN a partir de este 1.° de mayo. (Mayela López)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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