Anna Katharina Müller presidirá comisión de Educación tras admitir en 2025 que ‘no le dio la gana’ publicar ruta educativa para el MEP

Anna Katharina Müller fue electa presidenta de la Comisión Especial de Ciencia, Tecnología y Educación para el primer año legislativo del periodo 2026-2030.

La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Anna Katharina Müller, fue electa este jueves como presidenta de la Comisión Especial de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa, un cargo que asumirá tras una gestión al frente del Ministerio de Educación Pública (MEP) marcada por cuestionamientos alrededor de la denominada Ruta de la Educación.

La exministra obtuvo la presidencia gracias a la mayoría de Pueblo Soberano dentro de la comisión. La oficialista recibió el respaldo de cuatro integrantes del foro, mientras que la oposición representada por tres diputados impulsó la candidatura de la liberacionista Iztarú Alfaro.

Anna Katherina Müller hizo revelación sobre la ruta de la educación

La designación ocurre poco más de un año después, en mayo de 2025, de que Müller admitiera que “no le dio la gana publicar la Ruta de la Educación”, una de las principales iniciativas anunciadas por el gobierno del expresidente Rodrigo Chaves para atender la crisis educativa en el país.

“La ruta sí existe, solo no me dio la gana publicarla, para que ellos la despedacen”, declaró entonces.

Aunque el plan fue presentado el 2 de febrero de 2023 durante un acto oficial encabezado por el presidente y la entonces ministra, nunca se divulgó un documento formal que detallara metas, cronograma, metodología, indicadores o presupuesto. En su lugar, el MEP publicó una presentación de 59 diapositivas.

Siete meses después, en setiembre del 2023, durante una exposición en un congreso organizado por Ulacit, la exjerarca insistió en que el plan era un “proceso vivo”.“Por eso es que la Ruta de la Educación sí existe, solo que la Ruta me la inventé yo”, añadió.

En julio del 2024, la entonces ministra dijo a La Nación que la ruta saldría cuando fuera oportuno.

“Todo el mundo está enfocado en un documento, el documento lo han conocido diversos grupos, tomaremos la decisión cuando sea oportuno. En este momento la gente debería enfocarse en los resultados que se han logrado de la Ruta”, dijo Müller.

Finalmente, el 14 de febrero de 2025, Leonardo Sánchez, nuevo jerarca del MEP, se desmarcó de la Ruta de la Educación, plan que calificó como “la metodología” de su antecesora y aseguró que durante sus 15 meses al frente de la institución tendrá un plan de trabajo al que no le puso nombre.

Elección como presidenta de la comisión

Durante la sesión de instalación de la comisión, el diputado oficialista Fernando Obaldía defendió la candidatura de Müller y destacó su experiencia como educadora, gestora pública y exministra de Educación.

Según afirmó, la ahora presidenta de la comisión impulsó reformas educativas, procesos de modernización institucional y fortalecimiento de la educación técnica durante su paso por el MEP.

“Su trayectoria se ha caracterizado por la promoción de reformas educativas, la modernización de instituciones públicas y el fortalecimiento de oportunidades para las nuevas generaciones”, indicó el diputado.

Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, propuso a la liberacionista Iztarú Alfaro como candidata alternativa a la presidencia del órgano legislativo.

Segura destacó la experiencia de Alfaro en administración pública, comunicación y gestión municipal, así como su trabajo en temas relacionados con educación y programas sociales.

“Las críticas no me preocupan en lo más mínimo”

En abril, tras recibir su credencial como diputada para el periodo legislativo 2026-2030 en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Müller fue consultada por La Nación sobre los cuestionamientos que arrastra por la Ruta de la Educación. La exjerarca respondió que las críticas “no le preocupan en lo más mínimo”.

En ese contexto, la ahora diputada electa defendió su labor e indicó que los cambios realizados en materia de educación durante su gestión como jerarca fueron respaldados por la ciudadanía.

“Es muy fácil criticar cuando a usted le tocan las cosas que a la gente le incomodan. Sobre todo porque se cambiaron muchísimas cosas y hubo gente que no le gustó, pero si usted habla con el pueblo en general está confiando en los resultados”, señaló.