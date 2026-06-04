Política

Anna Katharina Müller presidirá comisión de Educación tras admitir en 2025 que ‘no le dio la gana’ publicar ruta educativa para el MEP

Exjerarca del MEP llega a dirigir el foro tras señalamientos por la Ruta de la Educación. En abril dijo a ‘La Nación’ que esas críticas “no le preocupan en lo más mínimo”

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Por Cristian Mora
Anna Katharina Muller
Anna Katharina Müller fue electa presidenta de la Comisión Especial de Ciencia, Tecnología y Educación para el primer año legislativo del periodo 2026-2030. (Asamblea Legislativa/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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