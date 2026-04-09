Política

¿Aspira Anna Katharina Müller a presidir la Comisión de Educación? Esto respondió la exministra

Respecto a los cuestionamientos sobre la Ruta de la Educación, Müller señaló que ‘las críticas no le preocupan en lo más mínimo’

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Por Cristian Mora
Entrega de credenciales a Diputadas y Diputados
Anna Katharina Müller, exministra de Educación, podría integrar o presidir la Comisión de Educación en el nuevo Congreso, en medio de críticas por la Ruta de la Educación. (JOHN DURAN/John Durán)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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