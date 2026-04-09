¿Aspira Anna Katharina Müller a presidir la Comisión de Educación? Esto respondió la exministra

Anna Katharina Müller, exministra de Educación, podría integrar o presidir la Comisión de Educación en el nuevo Congreso, en medio de críticas por la Ruta de la Educación.

La exministra de Educación y diputada electa del chavista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Anna Katharina Müller Castro, se refirió a la posibilidad de presidir la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación en el próximo cuatrienio legislativo 2026-2030.

Ante consulta de La Nación sobre si le interesaría asumir la presidencia de ese órgano, Müller afirmó aún no saber si será ella quien dirija ese foro.

“No sé si voy a presidir, ese es un tema que no hemos discutido en el equipo, pero voy a colaborar en las comisiones de sociales y en la de educación. Y aunque no esté en una comisión, podemos colaborar con los colegas en diferentes proyectos”, comentó, luego de recibir su credencial como diputado para el periodo legislativo 2026-2030, en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), este martes.

Al ser consultada sobre el eventual respaldo de su fracción para presidir el órgano, Müller indicó que el tema aún no ha sido definido y que tampoco ha tomado una decisión personal al respecto.

“Yo me imagino que sí, pero aún no sé si es lo que quiero hacer. No lo hemos discutido, no me ha llegado eso todavía”, dijo.

La diputada electa aseguró que su prioridad en este momento está en el fondo de las decisiones y no en las formas, al señalar que su enfoque estará en “dónde vamos y qué es lo que el pueblo necesita de nosotros”.

La fracción oficialista confirmó este 9 de abril que la legisladora será ubicada en las comisiones de Educación, Sociales y Honores.

“Las críticas no me preocupan en lo más mínimo”

Su eventual rol en la comisión se da en medio de cuestionamientos arrastrados desde su gestión como ministra de Educación, especialmente por la denominada Ruta de la Educación. Al respecto, la exjerarca restó importancia a las críticas y aseguró que “no le preocupan en lo más mínimo”.

En ese contexto, la ahora diputada electa defendió su labor e indicó que los cambios realizados en materia de educación durante su gestión como jerarca fueron respaldados por la ciudadanía.

“Es muy fácil criticar cuando a usted le tocan las cosas que a la gente le incomodan. Sobre todo porque se cambiaron muchísimas cosas y hubo gente que no le gustó, pero si usted habla con el pueblo en general está confiando en los resultados”, señaló.

La Ruta de la Educación se dio a conocer el 2 de febrero de 2023, en un acto oficial encabezado por Müller y el presidente Rodrigo Chaves, con participación de otros jerarcas e invitados. Sin embargo, tras ese anuncio no se entregó un documento formal, sino que se publicaron 59 diapositivas en el sitio web del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Durante su gestión, las preguntas sobre el documento que precisara las metas, la metodología, el fundamento técnico, el cronograma y el presupuesto fueron constantes y reiteradas.

Siete meses después, en setiembre del 2023, durante una exposición en un congreso organizado por Ulacit, la exjerarca insistió en que el plan era un “proceso vivo”. “Por eso es que la Ruta de la Educación sí existe, solo que la Ruta me la inventé yo”, añadió.

En julio del 2024, la entonces ministra dijo a La Nación que la ruta saldría cuando fuera oportuno. “Todo el mundo está enfocado en un documento, el documento lo han conocido diversos grupos, tomaremos la decisión cuando sea oportuno. En este momento la gente debería enfocarse en los resultados que se han logrado de la Ruta”, dijo Müller.

En mayo de 2025, tres meses después de renunciar a su cargo, Müller Castro admitió que “no le dio la gana publicar la Ruta de la Educación”.

Lo anterior ocurrió tras las aseveraciones del 5 de mayo del año anterior del presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, quien aseguró que uno de los sectores más afectados durante el gobierno de Chaves es el de educación.

“La llamada Ruta de la Educación nunca existió, más que en la mente de la entonces ministra”, había dicho Arias.

Al respecto, la exministra señaló: “Me siento muy orgullosa de haber escuchado todos los logros que dejamos en el Ministerio de Educación. Porque don Rodrigo Arias no sabe, pero la ruta sí existe, solo no me dio la gana publicarla, para que ellos la despedacen”.

Finalmente, el 14 de febrero de 2025, Leonardo Sánchez, nuevo jerarca del MEP, se desmarcó de la Ruta de la Educación, plan que calificó como “la metodología” de su antecesora y aseguró que durante sus 15 meses al frente de la institución tendrá un plan de trabajo al que no le puso nombre.