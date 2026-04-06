Así se distribuirán los 334 asesores entre las nuevas fracciones de la Asamblea Legislativa

Los diputados que integrarán la Asamblea Legislativa 2026-2030 podrán conformar su propio equipo asesor, a partir de una distribución equitativa de plazas.

La instalación de una nueva Asamblea Legislativa implica no solo un cambio en la correlación de fuerzas políticas, sino también ajustes internos que acompañan la llegada de los nuevos diputados. Uno de los más relevantes es la conformación del equipo asesor que apoyará a cada parlamentario y a las distintas fracciones, un personal compuesto por 334 personas.

Detrás de cada diputado hay un equipo que redacta proyectos de ley, da seguimiento a la agenda legislativa, monitorea el avance de las comisiones y emite criterios técnicos sobre las iniciativas en discusión. En muchos casos, estos asesores también funcionan como el primer punto de negociación política, antes de que los congresistas deban tomar la decisión final.

En el próximo periodo constitucional, ese andamiaje se distribuirá entre 57 diputaciones agrupadas en cinco fracciones: el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), con 31 curules; el Partido Liberación Nacional (PLN), con 17; el Frente Amplio (FA), con siete; y dos bancadas unipersonales: Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), con una diputada cada una.

El engranaje detrás de cada curul

Pero ¿cómo se asigna este personal? La Gerencia General de la Asamblea Legislativa explicó a La Nación las reglas para la distribución de las plazas disponibles para el personal que acompañará a los diputados del periodo 2026-2030.

“Cada una de las diputaciones tienen derecho a 5,86 personas por despacho, lo cual será respetado para las fracciones unipersonales. Por costumbre parlamentaria las fracciones políticas han destinado ese 0.86 para conformar el equipo asesor de la fracción política. Por lo tanto, no es una designación que desarrolle la administración, ya que son puestos de confianza”, indicó la Asamblea, ante consulta de este medio.

En la dinámica legislativa, el trabajo de asesoría se divide en dos niveles: uno individual, con equipos asignados a cada diputado, y otro colectivo, con asesores que trabajan para la fracción y respaldan a toda la bancada.

Esto también implica una distribución de espacios dentro del Congreso: cada diputado cuenta con su propia oficina, mientras que las fracciones políticas disponen de un espacio adicional, que incluye una sala de reuniones donde se realizan las coordinaciones internas de la bancada.

No obstante, en el caso de las diputadas Claudia Dobles y Abril Gordienko, por ser integrantes de fracciones unipersonales cada una contará con seis asesorías y no dispondrán de una oficina de fracción. En su lugar, tendrán únicamente su despacho y una sala de reuniones.

La regla que define cuántos asesores tiene cada fracción

Los asesores apoyan el trabajo que realizan los diputados en el plenario, las comisiones e incluso en las comunidas que representan. (Jose Cordero/José Cordero)

La Gerencia de la Asamblea afirmó que “la distribución del personal es proporcional al número de diputaciones electas por fracción política”. Bajo ese criterio, la agrupación oficialista de Pueblo Soberano contará con 182 asesores, seguido por Liberación Nacional con 99 y el Frente Amplio con 41.

Al sumar las seis plazas con las que contará cada una de las bancadas unipersonales del CAC y el PUSC, el total asciende a 334 asesores, 285 asignados a los despachos particulares de los diputados y 49 distribuidos entre las distintas fracciones.

Las plazas asignadas corresponden a puestos de confianza, por lo que su contratación queda a discreción de cada diputado o fracción. No obstante, los nombramientos deben ser avalados por el Directorio Legislativo, una vez que el Departamento de Recursos Humanos verifica que las personas seleccionadas cumplen con los requisitos establecidos.

No obstante, existen perfiles definidos que establecen requisitos mínimos, como formación universitaria, en el caso de los asesores especializados, así como otras categorías de apoyo con distintos niveles académicos.

La administración legislativa indicó que todas las diputaciones reciben un trato igualitario en cuanto a los perfiles y condiciones del personal asignado.

Ujieres: el soporte operativo del Congreso

Además del personal asesor, existe otro equipo de apoyo que forma parte de la planilla permanente de la Asamblea Legislativa: los ujieres.

Estos funcionarios cumplen labores logísticas clave para el funcionamiento diario del Congreso, como la distribución de documentos, apoyo en el plenario y en comisiones, así como la coordinación de gestiones administrativas básicas. “Actualmente, los ujieres se distribuyen entre las personas que integran el Directorio legislativo y las jefaturas de las fracciones políticas”, indicó la Administración.

Como parte del proceso de ajuste previo al inicio del nuevo cuatrienio, la administración de la Asamblea indicó que se encuentra valorando posibles modificaciones en estos esquemas de organización, “por lo cual se mantiene en constante diálogo con las fracciones políticas que tendrán representación en el Congreso en el próximo periodo constitucional”.

Dobles se desmarca de la austeridad del PAC

En legislaturas anteriores, algunas fracciones del Partido Acción Ciudadana (PAC) optaron por reducir al mínimo el uso de recursos públicos, incluso limitando la contratación de asesores como una señal de austeridad en el ejercicio del cargo.

Consultada sobre si seguiría una línea similar, la diputada electa Claudia Dobles se desmarcó de ese antecedente y subrayó que su caso responde a una lógica distinta. “Yo no soy diputada del Partido Acción Ciudadana”, afirmó.

Dobles llegará a Cuesta de Moras bajo la bandera de la CAC. El bloque político surge de la unión del PAC y Agenda Democrática Nacional (ADN).

Dobles alegó que como su llegada al Congreso se da bajo la figura de una coalición, esto implica, según dijo, un enfoque diferente en la organización del trabajo legislativo. “Yo soy diputada por una coalición y, de entrada, la coalición generó mecanismos que son suprapartidarios”, señaló.

Colaboró con esta información el periodista Aarón Sequeira.