Política

Así se distribuirán los 334 asesores entre las nuevas fracciones de la Asamblea Legislativa

La llegada de los 57 nuevos ocupantes del Congreso activa la repartición de plazas de confianza que apoyarán la agenda legislativa y las negociaciones políticas

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Por Lucía Astorga
25/02/2025, San José, Asamblea Legislativa, recorrido por la asamblea, para hacer fotografías ilustrativas del Lobby en la asamblea.
Los diputados que integrarán la Asamblea Legislativa 2026-2030 podrán conformar su propio equipo asesor, a partir de una distribución equitativa de plazas. (Jose Cordero/José Cordero)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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