Asamblea Legislativa reasignará 334 plazas de asesores; estos son los salarios y requisitos

La Asamblea Legislativa está por reasignar 334 plazas de asesores con la entrada de los nuevos diputados para el periodo 2026-2030. Por ejemplo, la fracción oficialista de Pueblo Soberano (PPSO), que nunca antes había estado en el Congreso, necesita contratar 182 funcionarios.
El Congreso dispone de cuatro tipos de asesores para diputados y los salarios globales oscilan entre los ¢520.000 y casi ¢1,6 millones. Para los sueldos más altos, se exigen requisitos académicos, mientras que, para los más bajos, basta con un acuerdo del Directorio legislativo.
También, existen esquemas de salarios compuestos, en caso de que se contrate como asesores legislativos a funcionarios que entraron al sector público antes de la entrada en vigencia del salario global.
Estos son los tipos de plazas, los requisitos y los salarios:
Asesor Especializado B-R
Requisito académico: título de licenciatura o superior.
Requisito Legal Obligatorio: estar incorporado al colegio profesional respectivo si existe la entidad correspondiente en el grado de licenciatura, o en el grado del requisito
Salario global
Salario global sin dedicación exclusiva: ¢1.377.336
Salario global con dedicación exclusiva: ¢1.592.919
Salario compuesto
Salario base: ¢722.579
Incentivo legislativo: ¢78.975
Anualidad (Ley 9635): ¢13.722
Asesor Especializado A-R
Requisito académico: título de licenciatura o superior.
Requisito Legal Obligatorio: estar incorporado al colegio profesional respectivo si existe la entidad correspondiente en el grado de licenciatura, o en el grado del requisito
Salario global
Salario global sin dedicación exclusiva: ¢1.324.638
Salario global con dedicación exclusiva: ¢1.540.221
Salario compuesto
Salario base: ¢722.579
Incentivo legislativo: ¢78.975
Anualidad (Ley 9635): ¢13.722
Asesor de fracción política 1-R
Requisito académico: título de bachillerato universitario o superior.
Requisito Legal Obligatorio: estar incorporado al colegio profesional respectivo, según corresponda
Salario global
Salario global sin dedicación exclusiva: ¢1.171.334
Salario global con dedicación exclusiva: ¢1.279.126
Salario compuesto
Salario base: ¢598.353
Incentivo legislativo: ¢72.670
Anualidad (Ley 9635): ¢11.312
Asistente de fracción política 2
Requisito: acuerdo del Directorio legislativo
Salario global
Salario global: ¢520.501
Salario compuesto
Salario base: ¢479.041
Incentivo legislativo: ¢41.460
Anualidad (Ley 9635): ¢11.773