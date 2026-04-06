Política

Asamblea Legislativa reasignará 334 plazas de asesores; estos son los salarios y requisitos

Para los sueldos más altos, se exigen requisitos académicos, mientras que, para los más bajos, basta con un acuerdo

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Por Lucía Astorga
Asamblea Legislativa
La Asamblea Legislativa reasignará plazas de asesores y oficinas con la entrada del nuevo Congreso. Existen esquemas de salarios globales y compuestos. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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