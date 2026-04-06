Asamblea Legislativa reasignará 334 plazas de asesores; estos son los salarios y requisitos

La Asamblea Legislativa reasignará plazas de asesores y oficinas con la entrada del nuevo Congreso. Existen esquemas de salarios globales y compuestos.

La Asamblea Legislativa está por reasignar 334 plazas de asesores con la entrada de los nuevos diputados para el periodo 2026-2030. Por ejemplo, la fracción oficialista de Pueblo Soberano (PPSO), que nunca antes había estado en el Congreso, necesita contratar 182 funcionarios.

El Congreso dispone de cuatro tipos de asesores para diputados y los salarios globales oscilan entre los ¢520.000 y casi ¢1,6 millones. Para los sueldos más altos, se exigen requisitos académicos, mientras que, para los más bajos, basta con un acuerdo del Directorio legislativo.

También, existen esquemas de salarios compuestos, en caso de que se contrate como asesores legislativos a funcionarios que entraron al sector público antes de la entrada en vigencia del salario global.

Estos son los tipos de plazas, los requisitos y los salarios:

Asesor Especializado B-R

Requisito académico: título de licenciatura o superior.

Requisito Legal Obligatorio: estar incorporado al colegio profesional respectivo si existe la entidad correspondiente en el grado de licenciatura, o en el grado del requisito

Salario global

Salario global sin dedicación exclusiva: ¢1.377.336

Salario global con dedicación exclusiva: ¢1.592.919

Salario compuesto

Salario base: ¢722.579

Incentivo legislativo: ¢78.975

Anualidad (Ley 9635): ¢13.722

Asesor Especializado A-R

Requisito académico: título de licenciatura o superior.

Requisito Legal Obligatorio: estar incorporado al colegio profesional respectivo si existe la entidad correspondiente en el grado de licenciatura, o en el grado del requisito

Salario global

Salario global sin dedicación exclusiva: ¢1.324.638

Salario global con dedicación exclusiva: ¢1.540.221

Salario compuesto

Salario base: ¢722.579

Incentivo legislativo: ¢78.975

Anualidad (Ley 9635): ¢13.722

Asesor de fracción política 1-R

Requisito académico: título de bachillerato universitario o superior.

Requisito Legal Obligatorio: estar incorporado al colegio profesional respectivo, según corresponda

Salario global

Salario global sin dedicación exclusiva: ¢1.171.334

Salario global con dedicación exclusiva: ¢1.279.126

Salario compuesto

Salario base: ¢598.353

Incentivo legislativo: ¢72.670

Anualidad (Ley 9635): ¢11.312

Asistente de fracción política 2

Requisito: acuerdo del Directorio legislativo

Salario global

Salario global: ¢520.501

Salario compuesto

Salario base: ¢479.041

Incentivo legislativo: ¢41.460

Anualidad (Ley 9635): ¢11.773