Laura Fernández anuncia que presentará reforma a la Ley de Usura

Laura Fernández afirma que preparan un texto para la Ley de Usura.

La presidenta de la República, Laura Fernández, confirmó que el ministro de Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, prepara un texto para proponer una reforma a la Ley de Usura, aprobada bajo el gobierno del expresidente Carlos Alvarado.

Fernández realizó el anuncio en respuesta a la consulta del medio Curubanda TV durante su conferencia de prensa en Casa Presidencial. No obstante, no dio mayores detalles sobre el texto.

“¿Qué nos reventó con ese invento de ley que se sacaron los comunistas de Costa Rica de aquel momento? De ahí que se fomentó el gota a gota. El financiamiento ilegal donde se filtró el narcotráfico y hay familias por todo el país que han perdido la paz", comentó.

La mandataria agregó que Chaves trabaja en el texto y lo van a presentar a la Asamblea Legislativa muy pronto junto con un paquete de reformas.

“Ese problema hay que arreglarlo. Vamos a presentar esa ley construida con los mejores cerebros del país”, concluyó Fernández.

La Ley de Usura entró a regir el 20 de junio de 2020 bajo la administración del Partido Acción Ciudadana (PAC), y regula la usura en los préstamos de dinero, al imponerles un límite a las tasas de interés.