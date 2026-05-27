Política

Laura Fernández anuncia que presentará reforma a la Ley de Usura

La presidenta dijo que Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia, prepara el texto para presentarlo a la Asamblea Legislativa.

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Por Yucsiany Salazar
Laura Fernández
Laura Fernández afirma que preparan un texto para la Ley de Usura. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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