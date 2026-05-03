Revista Dominical

José María Villalta regresa al Congreso: ‘El diputado más liberal termino siendo yo’

Villalta llega por tercera vez a Cuesta de Moras con el Frente Amplio, por lo que será el más experimentado de los 57 legisladores

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Por Roger Bolaños Vargas

José María Villalta será, sin lugar a debate, el diputado más experimentado que ocupará una curul a partir del próximo 1.° de mayo. Es el único que pasó por Cuesta de Moras en dos ocasiones en el pasado (2010-2014 y 2018-2022), pero en esta ocasión, a diferencia de las anteriores, tendrá a su lado a seis congresistas que lo respaldarán, y eso lo ilusiona.








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La entrevista del domingoRevista DominicalJosé María Villalta
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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