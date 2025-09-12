Editorial

Editorial: Filibusterismo a conveniencia en la Asamblea Legislativa

Siete casos evidencian cuán ambiguo es el diccionario político del oficialismo cuando habla de filibusterismo. Normalizar esta práctica tiene consecuencias graves, pues paraliza la labor legislativa, alimenta la frustración ciudadana y deslegitima al Congreso como espacio de debate y decisión

Por La Nación
Pilar Cisneros y proyecto de ley parque Lorne Ross, en Santa Ana
En octubre de 2024, la diputada oficialista Pilar Cisneros prometió “paralizar el plenario” por el tiempo que fuera necesario, con tal de que no pasara el proyecto de ley para crear el parque urbano Lorne Ross, en Santa Ana. Vecinos llegaron con rótulos a la barra del público. (La Nación/Fotos Archivo)







