Chavismo bloquea proyecto de ley solicitado por productores de arroz tras reducción de aranceles al grano importado

Partido de gobierno recurre a práctica conocida como filibusterismo legislativo

Por Sebastián Sánchez
Alexander Barrantes presentó 53 mociones de reiteración al proyecto sobre arroceros.







