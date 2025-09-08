Revista Dominical

Diputado chavista critica ‘filibusterismo parlamentario’ del Frente Amplio, pese a que su bancada también lo aplicó

El diputado oficialista Daniel Vargas criticó el “filibusterismo parlamentario” del Frente Amplio en jornadas 4-3, pese a que su bancada también ha usado esa táctica ¿Cómo justifica la diferencia y qué alternativas plantea para destrabar la discusión legislativa?

Por Roger Bolaños Vargas
El diputado oficialista habla sobre la ‘percepción de inseguridad’, su labor en el congreso y las preocupaciones ambientales en su provincia, Guanacaste
Daniel Vargas, diputado oficialista, cuestiona el uso de mociones masivas del Frente Amplio en el debate de jornadas 4-3. (John Durán/La Nación)







Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

