Diputados de Gobierno aplicarán ‘filibusterismo legislativo’ criticado por Chaves para frenar proyecto

La jefa de la bancada oficialista, Pilar Cisneros, anunció que su fracción obstaculizará el avance de un proyecto de ley impulsado por el Partido Liberal Progresista (PLP), mediante el empleo de una serie de prácticas reglamentarias que el presidente Rodrigo Chaves ha cuestionado e incluso tildado de “filibusterismo legislativo”.

El expediente 23.213 pretende habilitar la creación de un parque urbano en los terrenos donde actualmente se localiza el Centro de Conservación Santa Ana; situado en el distrito de Uruca, en el cantón de Santa Ana, San José.

Cisneros indicó que su agrupación se opone a la propuesta porque, en ese mismo lugar, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) pretende desarrollar un parque acuático “en homenaje al agua”, con el fin de capacitar a la población sobre la protección del recurso hídrico.

La legisladora informó a la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, que los miembros de su fracción utilizarán la palabra para defender las 45 mociones, vía artículo 137, que presentaron en contra de la iniciativa. Agregó que preparan hasta 300 más para evitar la aprobación de la propuesta.

“Le anuncio que yo voy a hablar por absolutamente todas las mociones, entonces para que la señora secretaria tome nota”, advirtió este martes Cisneros al presidente del foro legislativo, Gilberth Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN).

“Tenemos el derecho de venir a defender las mociones (presentadas). Estamos preparando, más o menos, 200 o 300 para el segundo día de mociones 137, y vendremos a defender todas y cada una de esas mociones, y para la próxima sesión les anuncio que no vamos a venir dos de la fracción oficialista, sino posiblemente cuatro o cinco. Y todos los de la fracción oficialista vamos a hablar”, advirtió la vocera del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Cisneros defiende obstruccionismo a proyecto de ley

Ariel Robles: ‘Defenderé su derecho de pararse en la manguera’

Tras escuchar las manifestaciones de Cisneros, el diputado Ariel Robles fustigó a la diputada por las críticas que el Gobierno emitió, anteriormente, contra la fracción del Frente Amplio (FA) por emplear las mismas prácticas anunciadas por la oficialista, con el fin de obstaculizar la aprobación del proyecto para regular las jornadas 4-3 en el sector privado.

Durante la sesión, Robles reprodujo un audio con declaraciones dadas por el presidente Chaves, durante una conferencia de prensa del 15 de noviembre de 2023, en las que criticó al frenteamplista por asegurar que su fracción presentaría 2.000 mociones contra una nueva propuesta para habilitar las jornadas acumulativas.

El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, cuestionó que el presidente Rodrigo Chaves lo criticara por utilizar las mismas prácticas que la fracción de gobierno ahora quiere aplicar para frenar un proyecto del PLP. Foto: (Jose Cordero)

Esto, luego que la propuesta anterior se cayera en la Sala Constitucional. Los magistrados concluyeron que hubo un vicio sustancial en el procedimiento legislativo del plan porque, en el 2020, el expediente 21.182 fue trasladado de forma irregular desde la Comisión de Jurídicos, donde inicialmente había sido asignado en el 2019, a la Comisión de Hacendarios

“Vean qué espíritu democrático hay en la Asamblea Legislativa. No votemos, no tomemos decisiones, esto, porque se nos pega entre ceja y ceja, no vamos a dejar que pase. Filibusterismo político, se llama esa técnica legislativa, y viene de la palabra filibustero. Ya dijo que van a hacer filibusterismo político, o legislativo, más bien”, dijo Chaves en aquel entonces.

Al respecto, Robles señaló que la presentación de mociones es un ejercicio democrático y reglamentariamente posible, como forma de incidir en la discusión política.

“Hoy yo no estoy de acuerdo con los planteamientos de doña Pilar, sin embargo, voy a defender hasta el último de mis días, que ella pueda mocionar, hablar aquí y pararse en la manguera”, expresó el parlamentario.

Frente a los señalamientos del frenteamplista, Cisneros manifestó que tras dos años de labor legislativa “hemos aprendido muchas cosas”.

“Lo más importante que he aprendido, es que, cuando una comisión como esta se niega a escuchar la otra parte de la moneda y quiere avanzar a golpe de tambor, simplemente porque le da la gana a una fracción, pues uno tiene que frenar eso”, añadió la parlamentaria.

Aseguró que el plan del gobierno no es una ocurrencia o un capricho, y adelantó que en las siguientes sesiones estaría exponiendo detalles del proyecto para desarrollar el parque acuático.