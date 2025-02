Diputados chavistas aplican ‘filibusterismo’ contra planes de médicos especialistas y traslado de la UEI

Los diputados del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) recurren cada vez más a la estrategia del filibusterismo para obstruir el avance de proyectos de ley a los que se oponen, ya sea en las comisiones o en el plenario de la Asamblea Legislativa.

La práctica que muchas veces cuestionaron los congresistas del gobierno y el propio Rodrigo Chaves, es utilizada hoy no solo a través de la presentación de decenas y a veces cientos de mociones, sino también mediante el uso de la palabra por todo el tiempo que les permita el Reglamento legislativo para defender esas mociones.

Ese es precisamente el mecanismo empleado actualmente contra el proyecto de la liberacionista Kattia Rivera para autorizar el traslado de los médicos especialistas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) del salario compuesto al salario global para sus categorías respectivas.

De igual forma, están utilizando la estrategia del bloqueo contra el expediente del diputado Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP), para trasladar la Unidad Especial de Intervención (UEI) del Ministerio de la Presidencia al Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Ambas iniciativas legales fueron dispensadas de trámites, lo que significa que se analizan en el plenario del Congreso y este órgano actúa como una comisión, es decir, ahí se presentan y discuten directamente las mociones de fondo y pueden presentarse las que los congresistas consideren necesario.

En la discusión de cada moción de fondo, cada diputado puede hablar durante 10 minutos, lo que significa que si los ocho oficialistas hablan en cada moción, el debate sería de una hora y 20 minutos para cada votación.

Los chavistas le presentaron nueve mociones en octubre pasado al proyecto de los especialistas y este martes le presentaron 29 adicionales, para un total de 38; de estas apenas se han votado dos y el plenario está por votar la tercera.

Respecto al plan de la UEI, inicialmente había recibido 13 mociones de fondo, y este martes le presentaron 56, para un total de 69, de las cuales solo se ha votado una y están discutiendo la segunda.

La mayoría de esas mociones tiene la firma del subjefe del PPSD, el diputado guanacasteco Daniel Vargas Quirós.

Más temprano, este mes, fue Pilar Cisneros, la jefa del oficialismo, la que aplicó el método de bloquear proyectos, con 158 mociones sobre el proyecto de la independiente Kattia Cambronero para fortalecer al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a través de su exclusión de los límites que exige la ley de empleo público.

El filibusterismo chavista no es nuevo, tampoco, como estrategia del último año de labores del Congreso y del contexto preelectoral. Desde inicios del 2024 habían recurrido al bloqueo para frenar el proyecto de creación del parque urbano Lorne Ross, donde actualmente está el Centro de Conservación Santa Ana.

También lo hicieron contra el proyecto de ley de vuelos baratos a Centroamérica y República Dominicana, del PLP, que hoy está vetado por Chaves y a la espera de que los liberales consigan los votos para resellarlo.

Subjefe oficialista: ‘Abrir portillos será siempre tratado con cautela’

Consultado respecto al obstruccionismo que aplican ahora, y que antes tanto cuestionaron, el subjefe del PPSD, Daniel Vargas, aseguró que la consigna del oficialismo era “generar el espacio necesario para que la Caja avance en la solución para los médicos especialistas sin modificar la ley”.

En cuanto a la UEI no especificó el objetivo, pero apuntó: “abrir portillos en ambas leyes será siempre tratado con cautela por parte de nuestra fracción”.

Por su parte, Pilar Cisneros alegó que la razón de recurrir al filibusterismo es obvia. “Como fracción oficialista, no podemos permitir que eso (el plan sobre los especialistas) pase, porque son ¢32.000 millones al año lo que significaría eso, presupuesto que la CCSS no tiene y no puede hacerle frente”, aseguró.

La vocera del oficialismo apuntó que ya la Caja aprobó, este jueves, hacer un ajuste técnico a todos los especialistas que se empezaría a pagar a partir del 1.º de julio.