Política

José María Villalta sobre Directorio legislativo oficialista: ‘Son señales de querer concentrar el poder’

El diputado electo por el Frente Amplio criticó la exclusión de la oposición en los puestos directivos, aunque aseguró mantener apertura al diálogo con la bancada oficialista de Pueblo Soberano

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Por Lucía Astorga
José María Villalta Flores
José María Villalta, futuro jefe de la fracción del FA, critió la decisión de la bancada del PPSO de proponer un Directorio legislativo con solo representación oficialista. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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