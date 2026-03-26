José Miguel Villalobos se refiere a su amigo extraditable, alias Chanchita: ‘Hablé con él ayer’

El diputado electo por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos reconoció ser amigo del extraditable Carlos Solórzano Campos, alias Chanchita, pero asegura que no eran socios.

El diputado electo, José Miguel Villalobos, aclaró este jueves que pese a que su nombre aparece en el rótulo del bufete del extraditable Carlos Manuel Solórzano, alias Chanchita, no es su socio.

Solórzano fue capturado este jueves con fines de extradición a Estados Unidos por presunto tráfico internacional de cocaína.

“No somos socios, he llevado casos de él como cliente, lo defendí en dos procesos”, afirmó Villalobos en declaraciones brindadas en el Congreso.

El futuro legislador del Partido Pueblo Soberno (PPSO), explicó que hace más de ocho años Solórzano le solicitó poner su nombre en un rótulo “por si aparecían casos para llevarlos juntos”, pero aclaró que no se presentó ningún caso. “No he llevado ningún caso con él, ni he llevado ningún caso adicional de nadie en la zona de Corredores”, enfatizó.

Villalobos quien además es el abogado del presidente Rodrigo Chaves, detalló que conoce a Solórzano desde hace muchos años y fue su abogado en dos procesos.

El primero finalizó con una sentencia absolutoria en el Tribunal Penal de Corredores, en Ciudad Neily, hace más de cinco o seis años. “En ese fue absuelto él y otras personas, entre ellas la esposa de él, que estaba también acusada. Fui el abogado de ellos dos y la sentencia fue unánime absolutoria. El Ministerio Público ni siquiera presentó recursos de apelación”, recordó.

El segundo litigio fue en el Tribunal de Pococí, Limón, donde el Ministerio Público, a solicitud de Villalobos, pidió un sobreseimiento definitivo. “Evidentemente, no lo iba a apelar porque el mismo Ministerio Público lo solicitó”, indicó.

Actualmente, Villalobos representa a Solórzano y a un chofer que labora para el extraditable en un caso de lesiones culposas en el Juzgado Penal de Golfito, donde un vehículo propiedad de una sociedad del abogado tuvo un choque con una motocicleta.

Extraditable 18

Amigo de la familia

El diputado electo reconoció que se considera amigo de la familia Solórzano. “He estado comiendo con ellos cuando vienen a San José, él, la esposa y los hijos. Sobre todo hace más de dos años íbamos a cenar, a conversar, y tengo una buena relación con él”, afirmó.

Villalobos se enteró de la detención en la mañana de este jueves por una llamada de la esposa de Solórzano. “Me duele muchísimo la situación, no conozco los hechos, no sé cuáles son las razones, puedo conocer los delitos por lo que salió, pero no los hechos, no los elementos fácticos”, dijo.

Una fuente judicial explicó que el extraditable fue detenido durante una audiencia del Tribunal de Flagrancia en Corredores, ya que estaría en representación de una persona señalada por narcotráfico.

Según esa fuente, quien solicitó mantener en reserva su identidad, era poco frecuente ver a alias Chanchita litigando, ya que su mayor parte del ejercicio profesional lo dedica a la notaría, además de atender negocios personales, entre ellos un servicio privado de ambulancias.

El futuro legislador indicó que visitará a Solórzano en la cárcel “apenas ya esté ubicado en San José”. “Lo considero un amigo, yo no reniego de las personas de las cuales me considero amigo y procuraré enterarme de cuáles son los hechos por los que lo piden”, señaló.

Sin embargo, Villalobos aclaró que no sabe si podrá representarlo en el proceso de extradición. “No por el tipo de delito, ustedes saben que eso para mí no es importante en el sentido de que las personas por naturaleza en un sistema de derecho son inocentes y él es inocente. Sino por el tema de si voy a tener tiempo o las posibilidades a partir del 1.° de mayo de representarlo en algún proceso”, explicó.

José Miguel Villalobos confirma amistad con extraditable Chanchita

Última comunicación

Villalobos reveló que la última vez que habló con Solórzano fue la noche anterior a su captura. “Él estaba en un juicio, me parece en el tribunal de Golfito y me hizo una consulta sobre un tema de legalidad de prueba”, recordó.

El diputado electo indicó que hoy jueves, en la mañana, le dejó un mensaje respondiéndole la consulta técnica, “y obviamente ya en la mañana ya no supe más de él hasta que me puso un mensaje de respuesta”.

Sobre la solicitud del Tribunal de Texas, Villalobos dijo que no puede opinar porque no la conoce. “Entiendo que es por un delito de tráfico de droga, pero por lo que dice. No conozco los hechos, no puedo opinar al respecto”, concluyó.

Solórzano, de 55 años, fue capturado este jueves por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés). Es requerido por el Distrito Este de Texas por presunto tráfico internacional de drogas y es el extraditable número 18 de Costa Rica.

Según la Fiscalía, la orden de arresto contra Chanchita o Wakanda, fue emitida por las autoridades de ese país desde mayo del 2019, y permanece vigente.“De acuerdo con la información suministrada por las autoridades estadounidenses, Solórzano formaría parte de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, con operaciones en Sur, Centro y Norteamérica”.

El Ministerio Público detalló además, que “esa estructura se encargaría de importar grandes cantidades de cocaína mediante el uso de lanchas rápidas, buques de carga y de pesca, embarcaciones sumergibles, aeronaves y transporte terrestre”.