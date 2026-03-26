Sucesos

José Miguel Villalobos se refiere a su amigo extraditable, alias Chanchita: ‘Hablé con él ayer’

Futuro legislador reconoce amistad con Carlos Manuel Solórzano y que lo defendió en dos procesos.

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Por Christian Montero y Aarón Sequeira
El diputado electo por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos reconoció ser amigo del extraditable Carlos Solórzano Campos, alias Chanchita, pero asegura que no eran socios.
El diputado electo por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos reconoció ser amigo del extraditable Carlos Solórzano Campos, alias Chanchita, pero asegura que no eran socios. (Foto: captura de pantalla/Foto: captura de pantalla)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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