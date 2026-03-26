Alias Chanchita, extraditable por narcotráfico, tiene el nombre del diputado electo José Miguel Villalobos en el rótulo de su bufete

José Miguel Villalobos reconoció ser amigo de años del abobago Carlos Manuel Solórzano, detenido este jueves con fines de extradición.

El abogado Carlos Manuel Solórzano Campos, el más reciente extraditable detenido por solicitud de Estados Unidos por presunto narcotráfico, tenía su bufete en el centro de Ciudad Neily, al lado de la tienda Cleveland y frente al conocido Super Loaiza. En el rótulo aéreo, se aprecia el nombre de José Miguel Villalobos Umaña, actual diputado electo por Alajuela en el Partido Pueblo Soberano (PPSO) y abogado del presidente, Rodrigo Chaves.

Carlos Manuel Solórzano fue detenido este jueves en Ciudad Neily. El rótulo de su bufete incluía el nombre del diputado electo José Miguel Villalobos. (Foto: Google Maps/Foto: Google Maps)

En declaraciones a La Nación, desde la Asamblea Legislativa, José Miguel Villalobos confirmó que lo une a Solórzano una amistad de muchos años y que incluso este miércoles 25 de marzo conversó con él sobre un caso penal que estaba atendiendo. También, lo ha atendido en varios procesos judiciales.

Alias Chanchita ejercía como abogado en Ciudad Neily, Corredores. En el rótulo de su bufete se podía leer el nombre del abogado José Miguel Villalobos, defensor penal del presidente. (Foto: Google maps/Foto: Google maps)

El diputado electo confirmó que, hace unos años, el hoy detenido le pidió permiso para colocar el nombre de él en su bufete.

Villalobos lamentó enterarse de la detención por medio de la esposa de Chanchita. Además, estimó que no podría representarlo, no por la temática del caso, sino porque en un mes asumirá como diputado.

Un abogado de apellidos Solórzano Campos, oriundo del cantón de Corredores, es el extraditable #18. (Foto: cortesía/Foto: cortesía OIJ)

Solórzano Campos, alias Chanchita o Wakanda, fue detenido este jueves en Ciudad Neily en respuesta a una solicitud de la Administración de Control de Drogas​ (DEA por sus siglas en inglés) y es requerido por una corte de Texas, Estados Unidos.

El extraditable es un abogado y notario de la zona sur, quien es requerido en EE. UU. presunto tráfico internacional de drogas.

Extraditable 18

Michael Soto, director interino del OIJ, explicó que esta persona estaría vinculada con "una ruta que se establece desde Costa Rica, con vínculos en varios países de Centroamérica y hasta los Estados Unidos”.

Soto agregó que alias Chanchita será entregado al Tribunal Penal de San José, para que se inicie el trámite de extradición.

El abogado fue detenido en una audiencia del tribunal de Flagrancia en Corredores. Estaba defendiendo a una persona señalada por supuesto narcotráfico.

Una fuente cercana al expediente sostiene que no era frecuente ver a Solórzano litigando, porque era más frecuente verlo vinculado a asuntos notariales y sus negocios personales, entre ellos, un servicio privado de ambulancias.