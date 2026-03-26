Sucesos

Alias Chanchita, extraditable por narcotráfico, tiene el nombre del diputado electo José Miguel Villalobos en el rótulo de su bufete

Político del Partido Pueblo Soberano (PPSO) confirma su cercanía con el extraditable y dice que, hace unos años, le él pidió permiso para colocar su nombre en el rótulo

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
José Miguel Villalobos reconoció ser amigo de años del abobago Carlos Manuel Solórzano, detenido este jueves con fines de extradición.
José Miguel Villalobos reconoció ser amigo de años del abobago Carlos Manuel Solórzano, detenido este jueves con fines de extradición. (Foto: Archivo LN/Foto: Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alias Chanchita extraditableJosé Miguel Villalobos extraditable Chanchita
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.